La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los límites de ingresos y los montos de las asignaciones familiares que comenzarán a regir desde octubre de 2026. Entre los principales cambios, el organismo fijó en $3.209.863 el ingreso individual máximo para poder acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Esto significa que los trabajadores registrados con hijos podrán cobrar la asignación siempre que ninguno de los integrantes del grupo familiar supere ese monto de manera individual. Además, la suma de los ingresos familiares no podrá superar los $6.419.726 mensuales.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 283/2026 de Anses y contempla una suba del 1,66% tanto en los rangos de ingresos como en los montos de las prestaciones. Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir de octubre.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el monto a cobrar dependerá del ingreso total del grupo familiar. Para quienes tengan ingresos de hasta $1.212.301, la prestación será de $78.304 por hijo.

Para el segundo rango, con ingresos de entre $1.212.301 y $1.777.957, el pago será de $52.821. Quienes se encuentren entre $1.777.957 y $2.052.708 recibirán $31.949, mientras que para el tramo de entre $2.052.708 y $6.419.726 la asignación será de $16.487.

La normativa establece además una condición clave: si uno solo de los integrantes del grupo familiar supera los $3.209.863, la familia queda excluida del cobro, aun cuando la suma de los ingresos del hogar no supere el límite general.

También se actualizaron otras prestaciones del sistema de asignaciones familiares. La asignación por hijo con discapacidad tendrá valores de hasta $254.943, según el rango de ingresos correspondiente.

De esta manera, desde octubre Anses aplicará nuevas escalas para determinar quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares y cuánto corresponde en cada caso.