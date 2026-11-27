Trabajadores de Atucha y legisladores opositores denunciaron que el Gobierno nacional busca subvaluar Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que administra las centrales atómicas del país, con el objetivo de "vendérsela a los amigos del poder".

Según señalaron desde el sector gremial y político, el método elegido por el oficialismo para tasar y avanzar con la privatización parcial de la compañía —habilitada hasta en un 44 por ciento desde los inicios de la gestión de La Libertad Avanza al ser incluida en el listado de empresas "prescindibles" de la Ley Bases— omite una serie de activos fundamentales y desconoce el potencial financiero de una firma que actualmente es superavitaria.

El eje de las controversias administrativas y políticas fue expuesto por Lucas Castiglioni, trabajador de la empresa y concejal en Zárate, partido que contiene a la localidad de Lima donde se encuentra ubicada Atucha.

El dirigente aseguró a la prensa que el oficialismo pretende aplicar una tasación por flujo de caja descontado (FCD) y sostuvo que «esa forma de tasar a la baja es para beneficiar a sus amigos, para que se la terminen quedando los Neuss de la vida», en referencia al grupo empresarial encabezado por los hermanos Neuss.

De acuerdo con el cuestionamiento técnico planteado por los trabajadores, el método de flujo de caja descontado parte de una estimación de la facturación futura a la que se le descuenta una ponderación de los riesgos asociados a la actividad, pero omite cuánto costó montar la empresa y el valor real de sus activos, tanto tangibles —inmuebles y bienes de capital— como intangibles.

Quienes rechazan el procedimiento advierten que este esquema deriva en valuaciones a la baja que permiten a los compradores quedarse con compañías públicas mediante una inversión mínima y ganancia asegurada, citando como antecedente reciente el caso de AySA, donde se vendió el 90 por ciento del paquete accionario por 340 millones de dólares frente a otras tasaciones que duplicaban ese monto, en una operación que solo contó con el aval del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Villamonte, mientras el resto del directorio se manifestó en contra.

Al detallar las inconsistencias en el cálculo energético, Castiglioni explicó que en el sector eléctrico se estima cuánto vale hoy el dinero que la firma puede generar a futuro, por lo que proyectar menor venta de energía, tarifas más bajas o mayor riesgo reduce drásticamente el precio final.

En ese sentido, planteó un interrogante puntual sobre el cómputo de la generación de Atucha I una vez que vuelva a operar tras su extensión de vida útil, advirtiendo que ese supuesto modifica de manera sustancial el resultado de la valuación.

En paralelo, los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral denunciaron que los informes de tasación fueron puestos bajo reserva y exigieron transparencia antes de avanzar con cualquier operación.

Desde el Parlamento remarcaron que, en el caso de Nucleoeléctrica, aún no existe un informe público que permita comprobar qué supuestos técnicos se utilizaron para calcular su valor, señalando que la falta de acceso a esos datos conlleva el riesgo de vender el patrimonio estatal por debajo de su precio real.

La disputa alcanza también la dimensión estratégica y económica de la compañía, creada originalmente durante el gobierno de Carlos Menem tras dividir la estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y reactivada posteriormente bajo el plan nuclear estratégico impulsado durante el kirchnerismo.

En ese marco se desarrollaba el minirreactor Carem 25, que contaba con casi un 80 por ciento de avance cuando Javier Milei asumió la presidencia y dispuso su baja, una decisión que según las críticas del sector beneficia a las grandes potencias con las que competía la Argentina.

Mientras el Gobierno sostiene su política de desprendimiento de empresas públicas, los datos financieros muestran que Nucleoeléctrica registró en el primer trimestre de 2025 un superávit de $17.234 millones y cerró ese mismo año escalando a $23.389 millones.

En ese contexto, versiones que circulan en los pasillos del Congreso indican que capitales estadounidenses, junto con socios locales vinculados a ex empleadores del presidente Javier Milei, buscan quedarse con la firma para capitalizar tanto su rentabilidad financiera como el conocimiento técnico de sus especialistas, considerados de avanzada en toda Sudamérica.