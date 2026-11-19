Una intervención de Naturgy sobre el servicio eléctrico provocó complicaciones en el tránsito de avenida Libertador General San Martín durante este jueves. Los trabajos, vinculados con las fallas en el suministro registradas durante la semana, obligaron a restringir la circulación en el sector hacia el este y generaron importantes embotellamientos, bocinazos y discusiones entre conductores y efectivos policiales. Tras varias horas de tareas, la empresa finalizó los trabajos y la circulación vehicular comenzó a normalizarse de manera progresiva en la zona.

La interrupción afectó especialmente a quienes utilizaban la avenida para dirigirse hacia el centro sanjuanino o conectar con Circunvalación. La acumulación de vehículos y las dificultades para continuar por sus recorridos habituales provocaron momentos de tensión entre los automovilistas.

Ante el congestionamiento, personal policial desplegó un operativo para ordenar la circulación, orientar a los conductores y reducir el riesgo de accidentes. Sin embargo, la presencia de los efectivos no evitó los reclamos de quienes quedaron demorados en medio del tránsito.

Bocinazos y discusiones en plena avenida Libertador

El movimiento vehicular se vio alterado por las restricciones necesarias para permitir las tareas de reparación eléctrica. A medida que se acumulaban los automóviles, la circulación se volvió más complicada para quienes intentaban avanzar hacia el microcentro.

Los bocinazos se hicieron sentir entre los vehículos detenidos, mientras algunos conductores expresaron su malestar por las demoras. Incluso se registraron discusiones con el personal policial encargado de controlar el tránsito y organizar el paso de los automovilistas.

La situación también afectó a quienes buscaban continuar hacia Circunvalación, una de las principales conexiones viales del Gran San Juan. La imposibilidad de utilizar normalmente el tramo intervenido complicó los desplazamientos.

Los policías permanecieron en el sector para controlar el movimiento de vehículos y evitar maniobras que pudieran provocar accidentes. Pese al operativo, el congestionamiento generó momentos de tensión entre quienes intentaban continuar sus recorridos.

Los trabajos de Naturgy tras una semana con fallas eléctricas

Las tareas de Naturgy se desarrollaron después de varios inconvenientes en el suministro eléctrico de la zona, que afectaron a usuarios y actividades comerciales durante la semana.

El miércoles 18 de noviembre, DIARIO HUARPE informó que una interrupción de energía vinculada con trabajos de una empresa contratista de Naturgy, en las inmediaciones de avenida Libertador y Juan José Castelli, había impedido la transmisión habitual de HUARPE TV.

En este contexto, las nuevas tareas sobre el servicio eléctrico volvieron a repercutir en el movimiento cotidiano de la zona, esta vez con dificultades para los conductores que circulaban por una de las principales arterias de la Capital.

Precaución para quienes circulan por la zona

El operativo policial buscó mantener el orden mientras avanzaban las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica. Las restricciones obligaron a modificar la circulación habitual en el sector afectado.

Hasta el momento, no se informó un horario oficial de finalización de los trabajos ni de normalización completa del tránsito.

La situación volvió a mostrar cómo las intervenciones sobre los servicios públicos pueden repercutir en la circulación de una avenida utilizada diariamente por miles de sanjuaninos, especialmente cuando las restricciones generan demoras y concentración de vehículos.