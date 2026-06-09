Fernando Perea, ministro de Infraestructura de San Juan, confirmó que la provincia avanza en la definición de dos sistemas constructivos para el desarrollo de nuevos barrios, una de las iniciativas incluidas dentro del megaplan de obras que impulsará el Gobierno provincial. El funcionario explicó que aún no están abiertas las inscripciones para los interesados, ya que continúan ajustándose aspectos técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha el programa.

Perea detalló que actualmente se trabaja sobre dos modalidades constructivas que serán utilizadas en los futuros desarrollos habitacionales. “Por el momento no es posible realizar inscripciones porque debemos terminar de ajustar todo el esquema. El financiamiento será 100% provincial y estamos definiendo dos sistemas constructivos que hoy son muy utilizados: el tradicional y el sistema liviano, que permite una ejecución más rápida”, afirmó a DIARIO HUARPE.

El ministro indicó que los equipos técnicos se encuentran ultimando detalles para que el programa pueda comenzar a implementarse en el corto plazo. “Estamos trabajando intensamente para concluir esos ajustes y poder abrir el proceso lo antes posible”, sostuvo.

Perea destacó que la diferencia con etapas anteriores será la magnitud de la ejecución. “Se trata de un megaplan porque hemos trabajado obra por obra, analizando distintos niveles de avance. En esta oportunidad la idea es que los proyectos puedan comenzar al mismo tiempo, generando un impacto mucho más importante en la actividad y en la solución habitacional”, explicó.

Los plazos y el financiamiento

Respecto de los tiempos administrativos, el ministro confirmó que durante las próximas 12 semanas continuará el proceso de presentación y evaluación de documentación. “Efectivamente, estamos atravesando esa etapa administrativa y, paralelamente, también gestionamos financiamiento externo ante organismos como el BID y la CAF para otros proyectos estratégicos de infraestructura”, indicó.

Finalmente, remarcó que el programa habitacional ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en una iniciativa concreta. “Hoy esto es una realidad porque ya cuenta con respaldo legal. Estamos concentrados en la elaboración de planos, pliegos y licitaciones para que todo esté preparado en los próximos días”, concluyó.