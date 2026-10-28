El Gobierno argentino expresó su pesar por el trágico choque de trenes ocurrido este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, y habilitó una línea telefónica de asistencia para los ciudadanos argentinos y sus familiares. La medida fue comunicada por la Cancillería, que confirmó que la Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid trabajan para identificar a los compatriotas afectados por el accidente ferroviario.

El pronunciamiento oficial se conoció en medio de la conmoción por la tragedia, que dejó decenas de víctimas fatales, entre ellas Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina de 32 años que viajaba junto a su hermano Jeremías, quien sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familiares. "La República Argentina expresa su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y transmite sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas", señaló el organismo.

Además, informó que las representaciones diplomáticas argentinas se encuentran siguiendo de cerca la situación para determinar el alcance del accidente sobre los ciudadanos del país.

En ese marco, el Gobierno habilitó el teléfono de guardia del Consulado General en Madrid, destinado a recibir consultas y brindar orientación a quienes necesiten asistencia consular.

El número disponible es +34 609 240 408, al que pueden comunicarse los familiares de argentinos que se encontraban en las formaciones accidentadas o aquellas personas que necesiten información sobre los procedimientos de asistencia. "La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia", concluyó el comunicado oficial.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.54, hora española, cuando un tren AVE de la empresa Renfe impactó contra una formación de Iryo que permanecía detenida sobre las vías, en las inmediaciones de Urda, provincia de Toledo.

La violencia de la colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia para asistir a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas.

Las autoridades españolas continúan investigando las causas del siniestro, mientras avanzan las tareas de identificación y atención de las personas afectadas.

Entre los casos que mantienen en alerta a las familias argentinas también se encuentra el de Agustín Randazzo, de 51 años, cuyo paradero continúa siendo desconocido después del accidente. Sus allegados difundieron sus datos personales y solicitaron colaboración para localizarlo.

La asistencia consular busca facilitar el contacto con las autoridades españolas y acompañar a los argentinos afectados por la tragedia, mientras continúan las investigaciones y las tareas de identificación de las víctimas.