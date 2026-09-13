Un primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue encontrado muerto este domingo dentro de su departamento en Lima. El hombre llevaba varios días sin ser visto por sus vecinos y, por el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Ysidro Fernando Kagami Fujimori, quien vivía solo en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio del distrito limeño de La Molina.

Según el acta policial citada por medios peruanos, el hombre habría fallecido varios días antes de que encontraran su cuerpo. Sin embargo, todavía no pudo determinarse con precisión cuándo ocurrió la muerte.

La preocupación comenzó a crecer entre los vecinos debido a que llevaban varios días sin verlo. Un empleado de seguridad del edificio aseguró que habían pasado entre 15 y 20 días desde la última vez que lo habían cruzado, mientras que otra residente sostuvo que hacía casi un mes que no tenía noticias de él.

Ante la prolongada ausencia, los copropietarios del edificio se comunicaron con la expareja de Kagami Fujimori para conseguir autorización e ingresar a la vivienda.

Finalmente, los agentes accedieron al departamento a través de una ventana, utilizando una escalera. Una vez dentro encontraron el cuerpo del hombre en la cocina, sentado sobre una silla.

La Policía Nacional de Perú quedó a cargo de las pericias para intentar establecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, no se comunicó oficialmente la causa de muerte y el caso permanece bajo investigación.

De acuerdo con el relato de uno de sus vecinos, aproximadamente un mes antes del hallazgo Kagami Fujimori le había comentado que atravesaba problemas de salud y que estaba concurriendo a un hospital para atenderse.

Ysidro Fernando Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori, por lo que era primo de la actual mandataria peruana, Keiko Fujimori.

Hasta este domingo, la presidenta y el resto de la familia no habían realizado declaraciones públicas sobre el fallecimiento.