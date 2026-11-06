Tragedia en Valle Fértil: en un mes estarían los resultados de la caja negra del helicóptero

La investigación por la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil sumó avances y tiene una fecha estimada para conocer información clave. El fiscal federal Francisco Maldonado brindó detalles sobre el análisis de la caja negra del helicóptero que se accidentó en Ischigualasto, donde murieron siete personas el pasado 29 de julio.

El dispositivo contiene las grabaciones de la cabina de vuelo y los registros técnicos de la aeronave, información que podría aportar elementos para determinar qué ocurrió antes del impacto. Los datos fueron extraídos en Washington y trasladados a la Argentina, donde actualmente están en manos de la Junta de Seguridad del Transporte (JST).

"En el transcurso de 20 o 25 días podrían estar sacando las conclusiones, extrayendo datos de qué hubo, qué se consiguió y analizando la información", explicó Maldonado a DIARIO HUARPE. Además, indicó que los resultados serán compartidos por la Junta con la unidad fiscal para incorporarlos al conjunto de evidencias reunidas.

Reconstruirán el recorrido del helicóptero

En paralelo al análisis de la caja negra, la Fiscalía dispuso una pericia para reconstruir la totalidad del vuelo, desde el despegue en Pocito hasta el lugar del accidente, en la zona de Ischigualasto.

El trabajo estará a cargo de personal científico de Gendarmería Nacional especializado en aeronáutica y accidentología aérea. Los especialistas tienen previsto trasladarse al lugar del siniestro el próximo 13 de noviembre para relevar los datos y elementos necesarios.

Para concretar esa tarea, la Provincia, a través de la Dirección de Aeronáutica y de la Secretaría General de la Gobernación, puso a disposición un helicóptero para trasladar al equipo.

Maldonado aclaró que todavía no es posible establecer una causa del accidente. "Sería apresurado sacar conclusiones. Hemos avanzado con los testimonios de las personas que llegaron al lugar, estuvieron cerca del hecho o recibieron la señal de alerta", señaló.

También mencionó que se incorporaron informes del Servicio Meteorológico Nacional, fotografías satelitales y datos específicos sobre las condiciones climáticas de la zona al momento del impacto.

Los celulares no aportaron información útil

Otra de las medidas de investigación consistió en analizar los teléfonos celulares de las víctimas para determinar si contenían grabaciones o registros que pudieran aportar información sobre los momentos previos al accidente.

Sin embargo, el estado en el que quedaron los dispositivos impidió recuperar datos que resultaran de utilidad para la causa. "Lamentablemente, por el estado en el que se encontraban, no pudieron extraerse datos que fueran útiles", explicó el fiscal.

Por otra parte, la Fiscalía cuenta con información del GPS del helicóptero, que registraba cada dos minutos parámetros como la velocidad y la altimetría de la aeronave. Esos datos serán considerados junto con las condiciones meteorológicas, los registros técnicos y la información correspondiente al piloto.

"Tenemos el recorrido total del vuelo, porque el helicóptero tenía un GPS que iba registrando cada dos minutos la velocidad y la altimetría hasta el momento del siniestro", precisó Maldonado. También indicó que se analizarán las condiciones técnicas de la aeronave y los antecedentes del piloto.

Preservarán los restos de la aeronave

Maldonado confirmó que el fuselaje y las partes del helicóptero permanecen en el lugar del accidente. La Fiscalía solicitó a la jueza de Garantías una medida de no innovar por un plazo inicial de 60 días para preservar la escena.

La decisión busca evitar que se modifique el lugar antes de completar los estudios pendientes y permitir que la Junta de Seguridad del Transporte solicite alguna pieza específica para futuros análisis.

"Pedimos preservar el lugar durante 60 días, principalmente para esperar el resultado de la caja negra y realizar la pericia de Gendarmería Nacional", detalló.

Una vez concluidas esas tareas, está previsto que Gendarmería Nacional intervenga en el retiro de la aeronave. Los restos serían trasladados a una dependencia de esa fuerza para quedar resguardados ante la posibilidad de nuevas pericias.

El contacto con las familias de las víctimas

El fiscal también aseguró que los familiares de las siete víctimas reciben información periódica sobre los avances de la investigación. "Antes de brindar declaraciones a la prensa, siempre nos comunicamos con ellos para informarles sobre los pasos que se están dando en la unidad fiscal", sostuvo.

Respecto de la posibilidad de que las familias se constituyan como querellantes, Maldonado explicó que, por el momento, esa instancia procesal no está habilitada, debido a que todavía no existe una investigación formalizada contra una persona determinada.

"Estamos ante un accidente aeronáutico y queremos determinar sus causas. Si se trató de fallas técnicas o humanas, no podemos adelantarlo", concluyó.