Germán Maza, el conductor acusado de atropellar y provocar la muerte de Estela Gladys Carrizo, de 69 años, en Villa San Damián, Rawson, deberá presentarse el próximo lunes en Tribunales. Allí se realizará la audiencia de formalización en la causa que investiga la UFI Delitos Especiales. El hombre se encuentra en libertad.

El siniestro ocurrió el sábado 22 de agosto, alrededor de las 18.30, en la intersección de José María Paz y Rivadavia. Carrizo esperaba el colectivo junto a Víctor Andrés Alaniz, de 48 años, cuando fueron embestidos por una Volkswagen Amarok conducida por Maza.

Carrizo sufrió graves politraumatismos y debió ser trasladada al Hospital Rawson, donde permaneció internada en terapia intensiva. Tras dos días de agonía, murió el lunes 24 de agosto. Alaniz también resultó herido por el impacto, aunque sus lesiones fueron de menor gravedad.

Uno de los datos centrales de la investigación es el resultado del test de alcoholemia realizado al conductor: arrojó 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre, casi tres veces el límite de 0,50 g/l señalado en la causa.

Dijo que la camioneta se quedó sin frenos

En el marco de la investigación, Maza sostuvo que la Amarok no era de su propiedad, sino que pertenecía al taller mecánico donde trabaja. Según su versión, se encontraba probando el vehículo cuando sufrió una falla en los frenos y perdió el control.

La camioneta terminó embistiendo a las dos personas que estaban en la parada de colectivos y posteriormente continuó su recorrido hasta impactar contra un árbol. Las pericias serán determinantes para establecer la mecánica del siniestro y analizar la explicación brindada por el conductor.

El próximo lunes, la Fiscalía expondrá formalmente la acusación contra Maza por la muerte de Carrizo y las lesiones sufridas por Alaniz. La audiencia será el próximo paso judicial en una causa marcada por el resultado positivo de alcoholemia y el fallecimiento de la mujer.