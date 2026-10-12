En el marco de la continuidad del Plan 50 Cuadras de Repavimentación, la Municipalidad de la Capital de San Juan pondrá en marcha este martes 13 de octubre una nueva serie de intervenciones urbanas sobre la calle Santa Fe, afectando de forma directa el tramo comprendido entre la Avenida Leandro N. Alem y la calle Sarmiento.

Las cuadrillas municipales llevarán a cabo tareas integrales de limpieza, bacheo y la readecuación de tapas de registro de servicios y desagües pluviales. A raíz de estas maniobras, el tránsito vehicular permanecerá parcialmente interrumpido en los sectores intervenidos, por lo que las autoridades solicitaron circular con extrema precaución, acatar la señalización de los operarios y tener en cuenta las demoras.



Impacto en el transporte público y desvíos de la Red Tulum.

La medida afectará de manera directa al transporte público de pasajeros. Con el fin de asegurar el recorrido habitual sin mayores interrupciones, las unidades del sistema Red Tulum aplicarán un desvío unificado que comprenderá el paso por la calle Sarmiento, la Avenida Córdoba y la Avenida Leandro N. Alem.

Este ajuste dominó impactará a más de treinta líneas del servicio interurbano que conectan la Capital con los departamentos de Rivadavia, Rawson, Pocito, Sarmiento, Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, Albardón, Angaco, San Martín y Chimbas. Desde el municipio recordaron que los usuarios pueden verificar el detalle del trazado en tiempo real a través de la plataforma provincial de cortes de calles.