El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, confirmó que el Gobierno provincial sancionará a las empresas Mayo y Libertador luego de que decidieran reducir las frecuencias del transporte público este lunes. El secretario de Transporte aseguró que ambas prestatarias incumplieron las condiciones establecidas en el pliego de la licitación y adelantó que recibirán multas económicas por no prestar el servicio de la manera prevista.

La decisión oficial marca una diferencia respecto de conflictos anteriores en el sistema de transporte. Según explicó el funcionario, esta vez la reducción de frecuencias no respondió a una medida impulsada por el sindicato ni pasó por la Subsecretaría de Trabajo, sino que fue una determinación adoptada exclusivamente por dos empresas.

"Han reducido servicios un par de empresas, las cuales han sido sancionadas y se comunicará oportunamente la multa y la sanción correspondiente", afirmó Molina.

El funcionario explicó que actualmente la Secretaría de Transporte realiza un relevamiento para determinar el alcance del incumplimiento. El monitoreo permitirá establecer cuántas unidades dejaron de circular y cuáles fueron las frecuencias que no se prestaron para definir las sanciones que corresponderán a cada empresa.

Consultado por el motivo de la decisión empresarial, Molina aseguró que las prestatarias argumentan supuestos atrasos en los pagos provinciales, aunque rechazó esa explicación.

"No sabemos cuál es el motivo real que puedan haber tenido estas empresas para haber tomado la medida que tomaron de reducción", sostuvo.

Incumplieron el pliego de concesión

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que las empresas concesionarias tienen la obligación contractual de garantizar la prestación del servicio y que no pueden reducir las frecuencias de manera unilateral.

Por ese motivo, las sanciones serán individuales y alcanzarán únicamente a las empresas que decidieron disminuir la cantidad de colectivos en circulación.

"Son sanciones económicas por no haber prestado el servicio de la manera diagramada", explicó Molina.

El funcionario también negó que la Provincia mantenga deudas con las empresas y aseguró que los pagos se encuentran dentro del cronograma previsto.

"El Gobierno de la provincia no mantiene deuda con las empresas, está en el cronograma de pago como corresponde", afirmó.

Además, indicó que las compañías tampoco presentaron un reclamo formal que justificara la reducción del servicio. "No ha habido una comunicación por nota", precisó.

Molina recordó que el Gobierno provincial destina alrededor de 5.000 millones de pesos mensuales para sostener el sistema de transporte público, cifra que incluye los subsidios destinados a mantener el valor del boleto, el boleto escolar gratuito y el sistema de transbordos.

Finalmente, confirmó que las empresas alcanzadas por las sanciones son Mayo y Libertador y advirtió que, si continúan sin cumplir con las frecuencias establecidas, las multas seguirán aplicándose.

"Si no restituyen los servicios se seguirán haciendo las sanciones y se tomarán las medidas que la legislación permita", concluyó.