Una relación de apenas 20 días terminó con una condena de seis meses de prisión efectiva por lesiones en un contexto de violencia de género en San Martín. El acusado, Emanuel Santivañez, aceptó un juicio abreviado luego de que la investigación acreditara las lesiones denunciadas por su pareja.

Según explicó el fiscal Albo, la causa comenzó en abril de 2026, cuando la mujer radicó una denuncia en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG). La presentación incluía acusaciones por abuso sexual simple, amenazas y lesiones.

Sin embargo, tras las medidas realizadas durante la investigación penal preparatoria, el Ministerio Público Fiscal determinó que no había pruebas suficientes para acreditar el abuso sexual ni las amenazas. Las lesiones sí pudieron ser probadas y, por ese delito, Santivañez aceptó una pena de seis meses de prisión efectiva.

Tenía antecedentes por violencia de género

El acusado había llegado en libertad a este proceso, pero durante la investigación la Fiscalía dispuso su prisión preventiva, que luego fue prorrogada hasta la resolución de la causa.

El fiscal Albo también señaló que Santivañez tenía antecedentes condenatorios. En 2021 había recibido una condena por lesiones en un contexto de violencia de género, que fue unificada con otra pena que terminó de cumplir en 2025.

Pese a esos antecedentes, el hombre llegó en libertad al nuevo proceso. Finalmente, tras el acuerdo de juicio abreviado, recibió seis meses de prisión efectiva.

Como ya se encontraba detenido bajo prisión preventiva, continuará cumpliendo la condena en el Servicio Penitenciario hasta completar la pena.