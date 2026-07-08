Tras días de intenso frío, este miércoles San Juan tendrá su tarde más cálida

San Juan vive un respiro meteorológico este miércoles 08 de julio de 2026. Tras varias jornadas marcadas por el frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que "este miércoles traerá un cambio significativo en las condiciones del tiempo en San Juan". El día comenzó con una mínima de dos grados y cielo parcialmente nublado, pero la situación evolucionará positivamente hacia la tarde.

De acuerdo al reporte oficial, "la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 21º durante la tarde". Este registro se posiciona como el valor más alto de las últimas dos semanas, permitiendo un clima mucho más agradable en comparación con el inicio de la jornada. Por la noche, se espera un descenso térmico hasta los 14º, sin probabilidades de precipitaciones en ningún momento del día.

La actividad del viento también tendrá variaciones significativas durante la fecha. Por la mañana, las ráfagas soplaron desde el sector norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la tarde y la noche, la dirección rotará hacia el noroeste, incrementando su intensidad hasta alcanzar rangos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Pese a la mejoría actual, el organismo advirtió que "el alivio, sin embargo, será transitorio". El pronóstico extendido señala que a partir del jueves las máximas volverán a ubicarse por debajo de los 20º. Para el resto de la semana, se estiman valores de entre 15º y 18º, marcando el regreso de las temperaturas invernales habituales en la región.