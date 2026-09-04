Las declaraciones de Javier Milei sobre las Islas Malvinas tuvieron un impacto inmediato en los mercados financieros. Las acciones de las empresas que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion registraron fuertes caídas este viernes, luego del anuncio del Gobierno argentino de que aplicará sanciones contra quienes participen de actividades de explotación de hidrocarburos en el área sin autorización argentina.

La mayor presión se sintió sobre Rockhopper Exploration, compañía británica que participa del proyecto. Sus acciones llegaron a registrar una caída cercana al 12% en la Bolsa de Londres, aunque posteriormente recortaron parte de las pérdidas.

En tanto, Navitas Petroleum, la empresa israelí que opera Sea Lion, también sufrió una baja en el mercado de Tel Aviv, aunque de menor magnitud.

El proyecto que quedó en el centro de la disputa

Las dos compañías están detrás de Sea Lion, un proyecto de explotación petrolera ubicado al norte de las Islas Malvinas. Navitas tiene la participación mayoritaria y la operación, mientras que Rockhopper conserva una participación en el emprendimiento.

El desarrollo contempla avanzar hacia la perforación y posteriormente comenzar con la producción de petróleo. El proyecto se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre Argentina y el Reino Unido porque Buenos Aires considera ilegítima la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las islas sin autorización argentina.

Milei volvió a poner el tema en el centro de la agenda durante su discurso por cadena nacional y anunció que su Gobierno avanzará con sanciones económicas y legales contra las empresas que participen de estas actividades.

Qué dijo Milei

El Presidente vinculó la explotación petrolera con el reclamo histórico de soberanía argentina y cuestionó que empresas extranjeras avancen sobre los recursos naturales de la zona.

Además de las sanciones, anunció medidas para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y adelantó el envío al Congreso de iniciativas destinadas a endurecer la respuesta frente a actividades que el Gobierno considere contrarias a los intereses nacionales.

La ofensiva se produjo en un contexto internacional particular, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición estadounidense respecto de la disputa por las Malvinas.

Las petroleras no frenan el proyecto

Pese al impacto bursátil, Rockhopper y Navitas ratificaron que continuarán adelante con Sea Lion. Las compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y consideran que las medidas anunciadas por Argentina no tendrán, por ahora, un impacto material sobre el proyecto ni sobre el cronograma previsto.

Así, mientras las empresas aseguran que mantienen sus planes de explotación, los mercados reaccionaron con fuertes ventas y volvieron a poner en evidencia el riesgo político y geopolítico que rodea al proyecto petrolero en las aguas próximas a las Malvinas.