Tras el aumento del 300% durante el paro, Uber volvió a normalizar sus tarifas

Luego del fuerte incremento que registraron las tarifas de las aplicaciones de viajes durante el paro de colectivos del miércoles, los valores volvieron a niveles habituales este jueves 8 de octubre. La situación contrasta con lo ocurrido durante la primera jornada de la medida de fuerza, cuando la demanda de viajes se disparó y algunas tarifas llegaron a multiplicarse varias veces.

El miércoles, la interrupción sorpresiva del transporte público llevó a una gran cantidad de usuarios a buscar alternativas para trasladarse. La demanda se concentró en aplicaciones como Uber y Didi y, ante la escasez de vehículos disponibles frente al volumen de pedidos, los precios aumentaron considerablemente. Un relevamiento publicado durante esa jornada registró tarifas de hasta cuatro veces el valor habitual en algunos recorridos.

Este jueves, con el conflicto todavía vigente y la continuidad de la medida de fuerza de la UTA, el comportamiento de las aplicaciones fue diferente. Los valores consultados durante la mañana se ubicaron nuevamente en rangos más cercanos a los habituales, sin los incrementos extraordinarios registrados durante las primeras horas del paro del miércoles.

Por qué subieron tanto las tarifas

El fenómeno está relacionado con la denominada tarifa dinámica, un sistema que modifica el precio de los viajes en función de la relación entre la cantidad de usuarios que solicitan vehículos y la disponibilidad de conductores.

Uber explica que cuando muchas personas solicitan viajes al mismo tiempo y no existen suficientes conductores disponibles en una determinada zona, el sistema detecta ese desequilibrio y puede incrementar temporalmente las tarifas. El objetivo declarado por la compañía es incentivar a más conductores a dirigirse hacia las áreas con mayor demanda y, de esa manera, recuperar el equilibrio entre oferta y demanda.

Eso fue precisamente lo que ocurrió durante la mañana del miércoles. La ausencia de colectivos trasladó de manera repentina una parte importante de la demanda habitual del transporte público hacia las aplicaciones. Es decir, no se trató simplemente de un aumento general de precios, sino de un incremento temporal asociado al fuerte desbalance entre pasajeros que buscaban vehículos y conductores disponibles.

La propia plataforma señala que la tarifa dinámica se actualiza en tiempo real y puede cambiar rápidamente, incluso de una zona a otra de una misma ciudad. Cuando aumenta la cantidad de conductores disponibles o disminuye la cantidad de solicitudes, el precio comienza a descender.

Del pico del miércoles a la normalización

La diferencia entre ambas jornadas permite observar el funcionamiento de este mecanismo. El miércoles, la interrupción del transporte público generó un pico extraordinario de demanda prácticamente de manera simultánea. Con menos alternativas para movilizarse, más usuarios recurrieron a las aplicaciones y eso presionó las tarifas hacia arriba.

Este jueves, aunque la UTA mantiene la medida de fuerza, la situación ya no tomó por sorpresa a los usuarios y la oferta de vehículos pudo adaptarse mejor a la demanda. Esa mayor disponibilidad contribuyó a que las tarifas dejaran atrás los valores extraordinarios registrados durante la primera jornada.

Uber señala que los incrementos de la tarifa dinámica son temporales y que, una vez que se restablece el equilibrio entre oferta y demanda, los precios tienden a volver a sus niveles habituales.