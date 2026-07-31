El fiscal Iván Grassi dio detalles sobre las más de 12 horas en las que permaneció prófugo Matías Marín, acusado por el femicidio de su expareja Gemma Álvarez, y explicó que la principal hipótesis es que pasó todo ese tiempo escondido en el campo hasta que, al caer la noche, intentó llegar a la casa de un familiar. En ese momento fue reconocido por vecinos que alertaron a la Policía y posibilitaron su detención.

"Creemos que ha estado escondido en el campo durante todo el día. Se le hizo la noche y estaba regresando a un domicilio conocido cuando fue reconocido por vecinos al llegar a la Villa Obrera. Ellos avisaron rápidamente a los policías que ya estaban detrás de él y así se concretó la detención", explicó Grassi.

El fiscal indicó que el operativo de búsqueda se desarrolló durante toda la jornada con un importante despliegue de recursos. "Se rastreó durante todo el día con drones, Policía Montada y personal de toda la fuerza provincial. Además, la difusión pública de su identidad pudo haber influido para que no encontrara dónde refugiarse y terminara saliendo cuando cayó la noche", sostuvo.

Tras la captura, varios vecinos intentaron agredir al acusado al reconocerlo como el principal sospechoso del femicidio. Sin embargo, la intervención policial evitó que la situación pasara a mayores y permitió concretar su traslado.

Las pericias tras la detención

Grassi confirmó que, luego de la captura, comenzaron inmediatamente las pericias para reunir la mayor cantidad de pruebas antes de la audiencia de formalización.

"Se trabajó durante toda la noche para obtener muestras corporales y realizar todos los estudios necesarios, entre ellos la búsqueda de ADN de la víctima en el cuerpo del detenido. Todo apunta a fortalecer la imputación que se presentará ante el juez", afirmó.

El funcionario también evitó brindar precisiones sobre el lugar donde permanece alojado. "No vamos a informar dónde está detenido. Se encuentra bajo custodia de la Policía de San Juan mientras se realizan todos los exámenes de rigor", señaló.

Además, confirmó que el Volkswagen Gol Trend blanco utilizado por Marín ya fue peritado. Según explicó, el vehículo no era de su propiedad, sino que era alquilado por día para trabajar como conductor de una aplicación de viajes.

Cómo habría sido el ataque

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Fiscalía, Marín habría esperado a Gemma Álvarez y la siguió durante varios kilómetros antes de concretar el ataque. Según explicó Grassi, las primeras evidencias indican que el acusado persiguió el vehículo en el que circulaba la víctima, la interceptó en una calle de Chimbas, la chocó para obligarla a detenerse y, de inmediato, descendió para atacarla con un cuchillo.

"Todo ocurrió muy rápido. Con la prueba reunida hasta el momento entendemos que había una determinación previa de agredirla. La persiguió con el vehículo, la encerró en esa zona, la chocó y automáticamente se bajó para atacarla", afirmó el fiscal.

Grassi añadió que un efectivo del Servicio Penitenciario que pasaba por el lugar creyó inicialmente que se trataba de un accidente de tránsito e intentó asistir a la víctima. En ese momento escuchó sus pedidos de auxilio y, casi en simultáneo, un policía que prestaba funciones en una central eléctrica ubicada a unos 300 metros efectuó un disparo al creer que el agresor estaba armado. La Fiscalía aclaró que ese disparo no impactó en la víctima y que el uso de un arma de fuego quedó descartado.

"La utilización de un arma de fuego está descartada. El ataque fue cometido con un cuchillo", remarcó Grassi. La autopsia determinó que Gemma Álvarez recibió 31 heridas de arma blanca que le provocaron la muerte. No obstante, el fiscal evitó profundizar sobre esos detalles. "Hay una familia atravesada por el dolor y creo que avanzar sobre ese aspecto sería caer en el morbo", expresó.

La investigación continúa

Respecto del posible móvil, Grassi pidió prudencia, aunque confirmó que la investigación analiza el conflicto previo entre ambos tras la separación y una denuncia radicada por la víctima semanas antes del crimen.

"No descarto que esa denuncia haya sido un desencadenante, pero sería una ilogicidad tener todas las respuestas en apenas 24 horas. Hay que avanzar con prudencia porque se trata de una causa extremadamente grave. Hay una familia destruida y una niña que se quedó sin su madre", manifestó.

El fiscal también confirmó que durante un allanamiento fue secuestrado el teléfono celular del acusado y una nota escrita por él. "Se encontró un mensaje que permite inferir que podría haber planeado el hecho y que había tomado la decisión de llevarlo adelante. Todo eso será incorporado a la investigación", indicó.

Finalmente, reiteró que la causa se investiga como un femicidio. "A criterio de la Fiscalía, corresponde la calificación de femicidio. La única pena prevista para ese delito es la prisión perpetua y vamos a solicitar que el acusado permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación", concluyó.