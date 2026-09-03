Luego de la polémica generada por un video utilizado para promocionar el “Spring Fest 26”, Búnker Productora decidió retirar la pieza de sus redes sociales y pidió disculpas públicamente por el contenido.

La publicidad mostraba la representación de un siniestro vial, incluido el atropellamiento de una persona, como parte de la promoción del evento. La difusión del material motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo de San Juan, que consideró necesario actuar para evitar la banalización de este tipo de hechos.

La Defensoría pidió retirar la publicidad

La Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, emitió una resolución en la que requirió el retiro inmediato de las piezas publicitarias de las redes sociales, plataformas digitales, sitios web y demás medios de difusión.

La medida fue de carácter preventivo y estuvo vinculada con la necesidad de evitar que los siniestros viales y sus consecuencias sean presentados como un recurso de entretenimiento, especialmente ante el alcance que este tipo de contenidos puede tener entre jóvenes y adolescentes.

“Los siniestros viales dejan consecuencias irreparables en las víctimas, sus familias y en toda la sociedad. No podemos naturalizarlos ni convertirlos en un recurso de entretenimiento”, expresó Peñaloza.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo. (Gentileza)

Búnker eliminó el video

Después de la intervención del organismo, el responsable de Búnker presentó un descargo formal ante la Defensoría y comunicó que el video había sido eliminado de las cuentas de Facebook e Instagram de la productora.

Además, presentó como prueba el pedido de disculpas que fue publicado en sus propias redes sociales, con el que la organización se hizo cargo de la polémica generada por la pieza promocional.

La Defensoría valoró la decisión de retirar el contenido y el reconocimiento de la necesidad de comunicar de manera responsable.

“Celebramos que el contenido haya sido retirado y que se haya reconocido la necesidad de comunicar responsablemente”, sostuvo Peñaloza.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo. (Gentileza)

Un llamado a la responsabilidad

Desde la Defensoría remarcaron que la intervención buscó generar conciencia y contribuir a una comunicación que tenga en cuenta las consecuencias reales de los siniestros viales.

El organismo reafirmó además su compromiso con la prevención, la seguridad vial y la protección de la vida, y señaló que la responsabilidad social también alcanza a los mensajes y contenidos que se difunden públicamente.