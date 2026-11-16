Luego de las intensas lluvias que afectaron a distintos puntos de San Juan durante el fin de semana, Protección Civil continuará monitoreando los departamentos que registraron complicaciones y coordinando tareas preventivas con los municipios y organismos provinciales. El seguimiento se concentra principalmente en Jáchal, Sarmiento, Calingasta y Valle Fértil, donde las tormentas provocaron daños en viviendas, crecidas de ríos y problemas en algunos servicios.

Diego Morales, de Protección Civil, explicó a DIARIO HUARPE que, si bien no se registraron consecuencias de gravedad en toda la provincia, hay sectores que requieren atención por las condiciones en las que quedaron después del temporal. "Se sigue monitoreando el tiempo día a día y coordinando con los municipios la prevención de centros de evacuados y las tareas de obras hídricas con Hidráulica", señaló.

Uno de los puntos que concentra mayor atención es Huaco, en Jáchal. Allí, las precipitaciones provocaron el ingreso de agua a algunas viviendas y obligaron a desplegar un operativo conjunto entre el municipio, la Policía, Gendarmería y Protección Civil para retirar el agua acumulada. A esto se sumó una interrupción momentánea del acceso a Mogna por la crecida del río, aunque el tránsito quedó restablecido luego de los trabajos con maquinaria. También se normalizó el servicio eléctrico.

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) trabajando en las zonas afectadas de Jáchal.

Sin embargo, las tareas no terminaron con la recuperación de los servicios. En Huaco, la Dirección de Hidráulica continúa trabajando en el redireccionamiento del río y la construcción de nuevas defensas para evitar que el agua vuelva a ingresar a las viviendas. Morales advirtió que se trata de sectores que históricamente tuvieron poca infraestructura para contener grandes volúmenes de agua y que necesitan obras para afrontar este tipo de fenómenos.

En cuanto a Sarmiento, fue uno de los departamentos que registró las consecuencias más delicadas del temporal. Morales confirmó que tres familias se autoevacuaron en Media Agua debido a los daños estructurales que sufrieron sus viviendas por la caída de granizo. Se trató de una decisión preventiva de los propios vecinos ante las condiciones en las que quedaron las casas.

El monitoreo también alcanza a Calingasta, donde Morales aseguró que no se registraron evacuaciones ni situaciones de emergencia para la comunidad. El funcionario aclaró que el caudal del río Los Patos se encuentra elevado, pero dentro de los niveles esperados y sin representar, por el momento, un peligro para las poblaciones. No obstante, advirtió que "la creciente podría generar complicaciones en los caminos de acceso a los proyectos mineros".

En Valle Fértil tampoco se registraron evacuados. No obstante, el departamento sufrió inconvenientes vinculados a las tormentas, especialmente en la infraestructura eléctrica y en algunos sectores afectados por la caída de granizo. Por este motivo, también permanece dentro del seguimiento que realiza Protección Civil.

El monitoreo continúa ante posibles nuevas tormentas

Además de atender las consecuencias que dejaron las lluvias, desde Protección Civil mantienen la vigilancia sobre las condiciones meteorológicas. Morales explicó que los pronósticos fueron cambiando durante los últimos días y recordó que la tormenta intensa que se esperaba para el sábado por la noche terminó adelantándose al viernes.

Si bien para los próximos días no se anticipan precipitaciones intensas sobre San Juan, el funcionario remarcó que el seguimiento se mantiene porque las condiciones pueden modificarse. En paralelo, continuarán las tareas con los municipios para organizar posibles centros de evacuados y avanzar con las obras de infraestructura hídrica.

Por último, Morales puso el foco en las dificultades que enfrenta la provincia para reforzar las defensas en localidades que atravesaron décadas de sequía. "La provincia ha tenido más de dos décadas de sequía, por lo que encarar estas obras en tres o cuatro meses resulta muy difícil", sostuvo.

De esta manera, mientras los equipos trabajan en la recuperación de los sectores afectados, Protección Civil mantendrá el monitoreo de los departamentos y la coordinación de medidas preventivas para reducir los riesgos ante nuevas lluvias y posibles crecientes.