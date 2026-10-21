Tras la muerte de la sanjuanina en Chile, su mamá no iniciará acciones legales

Daniela Agüero, la madre de Denise, la joven sanjuanina que murió en Chile, aseguró que cree que los médicos le aplicaron una inyección para detener su corazón luego de comunicarle que tenía muerte cerebral. En una entrevista con radio Sarmiento, relató lo que le informaron durante la internación y confirmó que no iniciará acciones judiciales contra el equipo médico, porque considera que ningún juicio le devolverá a su hija.

“En teoría, para mí sí, porque es lo que me dijeron que iban a hacer”, respondió Daniela cuando le preguntaron si finalmente le habían aplicado la inyección. Según contó, el viernes los médicos le informaron que Denise tenía muerte cerebral y que realizarían un estudio para comprobar si presentaba alguna respuesta por sí misma.

“Nos dijeron que la iban a desconectar durante 10 o 15 minutos. Si pestañeaba o respiraba, la volvían a conectar. Si no reaccionaba, me explicaron que había una ley que los obligaba a proceder”, relató la mujer. De acuerdo con su testimonio, le habían indicado que podían administrarle una sustancia para detener el corazón.

Daniela sostuvo que su hija tenía el corazón latiendo y que los demás órganos funcionaban con normalidad, según la información que recibió. Sin embargo, aclaró que no puede confirmar de manera directa si la inyección fue aplicada y fundamentó su sospecha en lo que le habían anticipado los profesionales.

Por qué no iniciará acciones legales

Consultada sobre la posibilidad de denunciar a los médicos por presuntas negligencias, la madre fue contundente: “De mi parte, no. Sería mucho más doloroso y mi hija no descansaría en paz. Una denuncia o un juicio no me la van a devolver”.

Aunque reconoció que una acción judicial podría evitar que otra familia atraviese una situación similar, explicó que hoy su prioridad es despedir a Denise y regresar con ella a San Juan. “Yo quería la vida de mi hija y hoy la tengo en un cajón”, expresó, al explicar por qué no quiere avanzar por la vía judicial.

Los cuestionamientos durante la internación

Agüero también relató que recibió distintos diagnósticos durante la internación en el hospital Barros Luco, en Santiago. Según su versión, primero le hablaron de una meningitis, luego de un tumor cerebral y finalmente de un coágulo que avanzaba y provocaba la muerte cerebral.

La mujer aseguró que pidió una segunda opinión y un traslado para que su hija pudiera recibir otra evaluación, pero sostuvo que no se lo autorizaron por el riesgo que implicaba moverla. También cuestionó la comunicación que mantuvieron los profesionales con la familia.

Por ahora, Daniela concentra sus esfuerzos en los trámites para trasladar los restos de Denise a San Juan. Agradeció la asistencia del Gobierno provincial para concretar el regreso y señaló que los plazos dependerán de las gestiones administrativas y de las condiciones climáticas.