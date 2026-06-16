El gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan, Adicus, resolvió poner fin a las medidas de fuerza tras realizar una consulta entre sus afiliados que arrojó una mayoría a favor de la aceptación de la última oferta salarial. Aunque la decisión local se contrapone a la postura de la federación nacional Conadu Histórica, que rechazó el acuerdo, los docentes sanjuaninos priorizaron la necesidad de contar con una recomposición inmediata frente a la pérdida del poder adquisitivo.

La secretaria de prensa de Adicus, Edith Liquitay, detalló a DIARIO HUARPE que la resolución surgió de un profundo análisis de las bases el pasado miércoles 10 de junio.

"Todos analizamos y coincidimos que la propuesta salarial es insuficiente porque no es lo que venimos reclamando, no contempla todos los aspectos de pérdida salarial y recomposición que necesitamos concretamente", señaló la referente gremial.

No obstante, aclaró que la asamblea entendió que, bajo la coyuntura actual, rechazar el ofrecimiento no era viable para la economía de los docentes:

"entendemos que en este momento es un alivio hacia los bolsillos de todos los trabajadores y las trabajadoras de las universidades nacionales y en el contexto en el cual entramos entendemos necesario poder aceptarlo".

Respaldo gremial y cobro del aumento

La situación en la UNSJ presenta una particularidad, ya que mientras Adicus decidió levantar el paro, la conducción nacional de Conadu Histórica ratificó la continuidad de la lucha tras su congreso virtual. Al respecto, Liquitay precisó que existe una libertad de acción para los trabajadores.

"El paro convocado a nivel nacional sigue en pie, es decir, que los y las docentes que deseen adherir al paro tienen el respaldo gremial", explicó, aunque recalcó que la decisión soberana de la asamblea sanjuanina fue retornar a las aulas.

Por otro lado, la secretaria de prensa buscó despejar las dudas sobre si la falta de firma de la federación nacional afectaría el bolsillo de los trabajadores locales.

"Que Conadu histórica no haya firmado no implica que no vamos a cobrar ese aumento. Ese aumento va hacia todos los trabajadores y las trabajadoras, al presupuesto general de todas las universidades nacionales", aseguró la secretaria de prensa.

Puntos pendientes

Pese al levantamiento del paro, desde Adicus advirtieron que la negociación no está cerrada totalmente. Liquitay mencionó que aún restan definir aspectos vinculados al bienestar estudiantil y al funcionamiento general de la universidad.