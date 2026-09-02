El Complejo La Meseta se desligó del polémico video utilizado para promocionar una fiesta y aclaró que no tuvo participación ni conocimiento previo de la pieza publicitaria. Desde la administración remarcaron que el contenido fue realizado por terceros y que nunca fue autorizado por el establecimiento.

La decisión fue comunicada luego de la repercusión que generaron las imágenes en redes sociales, donde se representaba una escena en la que una joven atropellaba a un chico. El material había sido cuestionado por referentes vinculados a la prevención de siniestros viales debido al mensaje que podía transmitir.

El video que generó críticas

La polémica comenzó luego de que el material promocional circulara en redes sociales. La escena representaba un supuesto siniestro vial protagonizado por una joven que atropellaba a un chico, una situación que generó cuestionamientos por su vínculo con una problemática que provoca víctimas y afecta a numerosas familias.

Guillermo Chirino, integrante de Familias del Dolor y Esperanza, había expresado en Te Lo Tengo Que Decir, de HUARPE TV, su rechazo a la publicidad y advertido sobre el impacto que podía generar la utilización de una situación de estas características para promocionar una fiesta.

El referente sostuvo que el contenido podía transmitir una representación negativa sobre las consecuencias de conducir y protagonizar un hecho fatal, especialmente en un contexto marcado por la preocupación por los siniestros viales y el consumo de alcohol.

Repudio y medidas

Frente a la controversia, Complejo La Meseta manifestó un rechazo absoluto a las imágenes y expresiones incluidas en el video. La institución remarcó que ese contenido no representa sus valores, principios ni la imagen que procura transmitir como espacio destinado al entretenimiento y la realización de eventos.

Además, la administración informó que analizará y adoptará las medidas correspondientes por la utilización de su nombre e imagen en una publicidad que, según aclararon, no había sido autorizada previamente.

El comunicado también incluyó un pedido de disculpas dirigido a asociaciones, instituciones y personas que pudieran haberse sentido afectadas u ofendidas por el material difundido. Desde el complejo lamentaron que una producción realizada por terceros haya generado la situación y reafirmaron su respeto hacia los sectores involucrados.

La posición de La Meseta

Con esta aclaración, el complejo dejó en manos de los responsables de la promoción la autoría y responsabilidad por el contenido del video, mientras se desligó institucionalmente de su producción y difusión.

La administración sostuvo que continuará trabajando para que las actividades realizadas en sus instalaciones se desarrollen bajo criterios de respeto, responsabilidad y convivencia, con especial atención al cuidado de su imagen institucional.