Tras el reclamo realizado por vecinos del loteo Los Almendros, este miércoles por la mañana el municipio de Pocito llevó adelante un operativo de limpieza en calle Meglioli, entre calles 5 y 6, en una zona que había sido señalada como abandonada.

El sector había sido denunciado por los residentes como un foco de insalubridad, ya que, según indicaron a DIARIO HUARPE, se acumulaban animales muertos, escombros y residuos plásticos, muchos de ellos provenientes de eventos realizados en las cercanías.

Despeje y limpieza de la calle Meglioli. (Gentileza)

Además, otro de los principales problemas señalados era el estado de las acequias, que se encontraban obstruidas por hojas y basura, impidiendo el correcto desagüe y generando complicaciones en el entorno.

Las tareas realizadas por cuadrillas municipales llevaron alivio a los vecinos, quienes venían reclamando una solución desde hacía tiempo y habían hecho público el problema en las últimas horas.

(Gentileza)

Desde el municipio, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Néstor Manrique, había explicado previamente que la zona presenta características rurales y que gran parte del inconveniente se origina por personas ajenas al lugar que arrojan residuos de manera ilegal.

“Vienen vecinos de otra zona, descargan basura en horarios que no tienen que ser y se van. Nosotros, una vez que tomamos conocimiento, podemos mandar una cuadrilla a relevar la zona y limpiar”, había señalado el funcionario a este medio.

Si bien la intervención trajo una solución inmediata, los vecinos esperan que las tareas de mantenimiento se sostengan en el tiempo para evitar que el lugar vuelva a convertirse en un punto crítico de contaminación.