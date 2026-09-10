Tras las denuncias de abuso, Roberto Pettinato negocia para volver a la TV

El conductor Roberto Pettinato ultima los detalles para concretar su reaparición en la televisión abierta. Tras ausentarse del medio por denuncias de excompañeras de trabajo y luego de un breve paso en 2022 al frente de Ya probamos de todo por C5N, ciclo que duró dos meses por bajo rating tras 5 años de inactividad previa, el comunicador ya entabló conversaciones concretas con las autoridades de la TV Pública.

La información sobre las tratativas trascendió inicialmente en transmisiones de streaming, donde en primer lugar plantearon una adivinanza sin nombrar directamente al protagonista. Durante la emisión de La Posta, Giuliano Fessia describió el perfil del animador para orientar a la audiencia: "Es mediático, siempre declara fuerte. Va a fondo, es polémico". Asimismo, indicaron que la personalidad en cuestión no realiza contenidos digitales actualmente y cuenta con hijos integrados al ambiente del espectáculo, coincidiendo la versión con versiones que ubican también a Marcelo Tinelli en las pantallas del canal estatal.

Posteriormente, en el espacio transmitido por Gustavo Méndez precisaron el estado de las conversaciones administrativas. "Desembarcaría en la TV Pública. Ya tuvo la semana pasada su primera reunión. Quiere un regreso con todo. Lo haría con la periodista Mabel Romeo", aseguraron al brindar detalles sobre las personas involucradas en la propuesta.

Respecto al formato, la propuesta apunta a recuperar la esencia habitual del presentador en la grilla nocturna. "En cuanto al formato, es como un late night show. Va a ser un formato muy de su estilo, polémico, con invitados que estén dispuestos a jugársela, no van a buscar gente tibia", explicaron sobre las características del envío que se proyecta para la pantalla chica.