Después de más de dos décadas sin realizar convocatorias de este tipo, el Departamento de Hidráulica avanzó este martes con la licitación para ejecutar trabajos de monda en los principales canales matrices del sistema de riego de San Juan. La iniciativa contempla una inversión superior a los $400 millones y forma parte de un plan de mantenimiento previsto para los próximos tres años.

La medida apunta a mejorar el funcionamiento de los cauces troncales que abastecen de agua a una de las zonas productivas más importantes de la provincia. En esta primera etapa se intervendrán casi 20 kilómetros de infraestructura hídrica distribuidos en tres canales estratégicos del Valle de Tulum.

Los trabajos alcanzarán al canal Quiroga, también conocido como Canal del Norte, con una extensión de 9.942 metros; al canal Benavídez, con 3.584 metros; y al canal Céspedes, que suma 6.221 metros. En total, serán 19.747 metros de cauces sometidos a tareas de limpieza y mantenimiento.

Desde Hidráulica explicaron que el objetivo es que las obras sean ejecutadas por tres empresas diferentes, una para cada canal, con el fin de agilizar los trabajos y optimizar los tiempos de ejecución.

Qué trabajos se realizarán

La monda consiste en una limpieza integral de los canales de riego para recuperar su capacidad de conducción de agua. Entre las tareas previstas se incluyen la extracción de malezas, arbustos y vegetación que dificultan el escurrimiento, la remoción de sedimentos acumulados y el retiro del material extraído hacia sitios de disposición final autorizados.

Para desarrollar estas labores será necesaria la utilización de maquinaria pesada y equipos especializados, entre ellos excavadoras, cargadoras, camiones volcadores, minicargadoras y equipos de poda.

Las autoridades remarcaron que se trata de una de las tareas más importantes dentro del mantenimiento anual de la red de riego, ya que permite restablecer las condiciones originales de los cauces y garantizar una distribución más eficiente del recurso hídrico.

Además, la limpieza de los canales ayuda a prevenir obstrucciones, reducir pérdidas de agua, minimizar riesgos operativos durante la temporada de riego y preservar la infraestructura hidráulica existente.

Un plan a tres años

La licitación realizada este martes forma parte de un programa más amplio diseñado para sostener el mantenimiento de los principales canales matrices de la provincia.

El cronograma contempla intervenciones escalonadas durante tres años sobre los canales Quiroga, Benavídez y Céspedes, considerados piezas clave para el abastecimiento de agua destinada a la producción agrícola del Valle de Tulum.

Desde Hidráulica destacaron que estas acciones buscan fortalecer la red de distribución y asegurar mejores condiciones para el aprovechamiento de un recurso estratégico para San Juan, especialmente en un contexto donde la administración eficiente del agua se ha convertido en una prioridad para la actividad productiva.

Con la apertura de sobres realizada este martes, el organismo alcanzó las 18 licitaciones vinculadas a tareas de monda y limpieza de canales. En total, se recibieron 105 ofertas presentadas por alrededor de 30 empresas proveedoras interesadas en participar de los distintos procesos.

La elevada cantidad de propuestas, señalaron desde el organismo, refleja el interés que despiertan estas obras de mantenimiento, consideradas fundamentales para sostener el funcionamiento del sistema de riego que abastece a miles de hectáreas productivas de la provincia.