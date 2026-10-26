Tras más de un mes sin feria, 110 emprendedores esperan volver a Plaza Laprida

La feria de Amas de Casa del País en San Juan atraviesa un escenario de incertidumbre que afecta a cientos de emprendedores que esperan volver a trabajar en la Plaza Laprida, en Capital. Desde hace más de un mes, los feriantes no pueden instalar sus puestos en el espacio público y aguardan una solución que les permita retomar la actividad.

La presidenta de la asociación, Laura Vera, explicó a DIARIO HUARPE que las conversaciones con el municipio continúan, aunque por el momento no hay una fecha confirmada para el regreso.

La feria reunía a unos 110 feriantes durante los días de semana y llegaba a convocar hasta 250 los fines de semana. Para muchos, ese espacio representaba una fuente de ingresos y una oportunidad para comercializar sus productos.

Una ordenanza y la incertidumbre por el regreso

Según relató Vera, la suspensión de la actividad se produjo luego de la implementación de una nueva ordenanza municipal que establece la inscripción en el Registro Municipal de Feriantes. Posteriormente, también les informaron que la plaza sería intervenida por trabajos de remodelación.

Sin embargo, después de que el espacio permaneciera cerrado durante varios días, desde el municipio comunicaron que, por el momento, solo se habían realizado tareas de poda, sin avanzar con las obras de remodelación que se habían mencionado inicialmente.

Mientras tanto, la inscripción en el registro continúa siendo uno de los principales puntos de las gestiones. Vera señaló que existen dificultades para incorporar a todos los trabajadores, especialmente en aquellos casos en los que la actividad puede ser considerada reventa y no elaboración propia.

La dirigente también reconoció que hubo demoras vinculadas a distintas circunstancias de la asociación y que el proceso de regularización todavía presenta inconvenientes.

El rechazo a trasladar la feria detrás de la Terminal

Entre las alternativas que se analizaron surgió la posibilidad de instalar una especie de polo de artesanos y feriantes en la plaza ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus de San Juan. No obstante, desde la asociación sostienen que ese lugar no reúne las condiciones necesarias para mantener una feria permanente.

“Nadie quiere ir ahí, no es rentable. Puede funcionar con propaganda pero no como feria permanente porque no pasa nadie”, afirmó Vera.

Por ahora, según indicó, el avance concreto de las conversaciones con Capital está relacionado con el registro municipal. La expectativa de los feriantes es completar ese procedimiento y conseguir autorización para regresar a Plaza Laprida, donde ya contaban con un público habitual.

Otro reclamo por los artistas callejeros

Vera también cuestionó las restricciones que, según señaló, alcanzaron a artistas callejeros que trabajaban en la peatonal sanjuanina. Para la dirigente, estas actividades no deberían interpretarse como una competencia desleal para los comercios.

“¿Dónde está el mal que le hace al comerciante? Son artistas y están a voluntad. Estamos hablando de búsqueda y supervivencia, no de competencia desleal”, manifestó.

Mientras esperan definiciones, los feriantes buscan alternativas para mantener sus ventas. La intención es sostener la actividad mientras continúan las gestiones para volver a Plaza Laprida, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cuándo podrán recuperar ese espacio.

La respuesta provincial para impulsar emprendimientos

En paralelo a esta situación, la Dirección de Economía Social de San Juan lanzó una plataforma digital que reúne la oferta de 257 emprendedores locales. La herramienta, presentada por la directora del área, Cinthya Garrido, busca facilitar el contacto entre productores y consumidores y ampliar la visibilidad de los negocios.

El sitio economiasocial.sanjuan.gov.ar organiza los productos por rubros, entre ellos cerámica, vitrofusión, madera y textil. También ofrece información sobre las próximas ferias organizadas por la Dirección de Economía Social y cuenta con un apartado para incorporarse al Registro Provincial de Emprendedores.