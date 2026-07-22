El conductor acusado de atropellar y matar a una mujer en Rawson, escapar sin asistirla e intentar ocultar el vehículo fue detenido durante un operativo realizado en Villa Hipódromo. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, confirmó que el automóvil presentaba modificaciones que, a criterio de la investigación, buscaban dificultar su identificación tras el siniestro fatal ocurrido durante la madrugada del lunes.

"Durante los allanamientos logramos secuestrar el automóvil y advertimos, incluso sin necesidad de peritajes, que la pieza que se había desprendido durante el accidente había sido reemplazada. Entendemos que existía una clara intención de alterar el vehículo y hacerlo pasar como si no fuera el que intervino en el hecho", afirmó Grassi.

El fiscal explicó que esa posibilidad era una de las principales hipótesis desde las primeras horas de la investigación, por lo que la búsqueda del rodado se aceleró para preservar la mayor cantidad de evidencia posible.

La investigación permitió dar con el sospechoso

El hecho ocurrió cerca de las 6 de este lunes sobre la calle General Mosconi, en el lateral de la Ruta 40, en Rawson. La víctima fue embestida por un automóvil que abandonó el lugar sin detenerse para asistirla. Aunque recibió atención médica de urgencia, falleció mientras era trasladada a un centro asistencial.

Horas después, la Policía logró localizar el vehículo involucrado e interceptó al conductor, que circulaba acompañado por otras personas. Posteriormente, la investigación derivó en una serie de allanamientos realizados en Villa Hipódromo, donde finalmente quedó detenido.

"Quiero felicitar a la ciudadanía responsable que prestó una colaboración esencial para dar con el responsable, tanto mediante testimonios como por el aporte de cámaras de seguridad. También fue fundamental el rápido trabajo de la Policía de San Juan, que ya venía realizando tareas de relevamiento de imágenes junto a nuestra brigada", expresó Grassi.

Además, agregó: "Se realizaron allanamientos durante cuatro o cinco horas en distintos domicilios de Villa Hipódromo. Finalmente, la persona terminó entregándose en esa misma zona".

Los antecedentes del acusado

El fiscal confirmó que el detenido es un hombre de alrededor de 40 años y que registra antecedentes penales recientes. "Se trata de una persona mayor de edad que posee una condena por un delito sexual dictada este mismo año", indicó.

Sobre las consecuencias procesales, explicó que esa situación podría influir en las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía. "Los riesgos procesales permiten al Ministerio Público Fiscal pedir la prisión preventiva durante la investigación. Además, si eventualmente es declarado culpable en esta causa, la condena condicional que posee perdería ese carácter y pasaría a ser de cumplimiento efectivo", concluyó Grassi.