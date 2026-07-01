Luego de varias reuniones entre productores, autoridades de Fecovita y el Ministerio de Producción, finalmente se alcanzó un acuerdo por el precio de la uva que permitirá avanzar con la facturación y el pago de la cosecha. Si bien los valores no coinciden con la oferta inicial realizada por la empresa, los productores decidieron aceptar la propuesta ante la necesidad de contar con recursos para afrontar las labores culturales de los viñedos. DIARIO HUARPE habló con Ana María Jalife, Pablo Martín y Pedro Mestre, productores vitivinícolas.

En primera instancia, la productora Jalife explicó hubo varias reuniones con Fecovita y el Ministerio de Producción. "Se nos había ofrecido un valor cercano a los precios de mercado, que son $290, $300 de las uvas tintas, y después hubo unas idas y vueltas en el sentido de que en principio no era ese el precio", dijo. "Entonces nos agrupamos todos los productores que habíamos recibido la misma oferta, e hicimos un grupo para en conjunto transmitirles a las autoridades de Fecovita esta situación. Y es así que tuvimos varias reuniones, que ahí participó la Mesa Vitícola con toda su estructura", agregó.

Jalife confirmó que, tras el acuerdo, ya comenzó la etapa administrativa. "Desde la empresa Fecovita se nos ha asignado una persona distinta a la que oportunamente nos dio todos esos valores que no coinciden con lo que en la realidad se planteó actualmente, entonces se nos ha asignado una persona con la cual vamos a tener el vínculo de toda la tarea administrativa, de facturación, entrega de valores, así que el diálogo es bueno, ya tenemos toda la logística administrativa, así que a partir de hoy, los productores involucrados se pueden acercar a la empresa para que los atiendan y formalicen la facturación."

Por su parte, Pablo Martín, de la Mesa Vitícola, recordó que el conflicto se originó cuando el precio ofrecido inicialmente fue modificado al momento de facturar. "El precio ofrecido inicialmente era $300 para las uvas tintas y $200 para las uvas blancas o comunes. Llegado el momento de facturación, el precio se redujo a 200 pesos las uvas tintas y 180 las uvas blancas y comunes."

Tras las negociaciones, los productores aceptaron una nueva propuesta. "Se terminó aceptando una propuesta realizada por Fecovita que, si bien no es el precio acordado inicialmente, se acerca algo un poco más a la realidad. El precio acordado ha sido $185 en el caso de las uvas comunes y de $255 las uvas tintas."

Finalmente, Pedro Mestre destacó que también hubo avances en los plazos de pago y valoró el diálogo entre las partes. "Cuando ya se empezó a cerrar el tema de facturación, se hizo un plazo de 8 cuotas y ahora también se ha logrado poder dialogar y cerrar en 7 cuotas."

Además, remarcó el rol del Ministerio de Producción durante las negociaciones. "El papel tal vez principal fue de ser intermediario nuestro también en cuanto al planteo de esto de que no se cumplió la palabra o la promesa de precio. Hizo creo que todas las gestiones posibles, más allá de tratarse de un negocio entre privados, para acercar a las partes y lograr el acuerdo."

Con el entendimiento alcanzado, los productores podrán comenzar la facturación y contar con recursos para afrontar las tareas de poda y mantenimiento de los viñedos, mientras ambas partes apuestan a sostener un canal de diálogo permanente para evitar nuevos conflictos comerciales.