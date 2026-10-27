El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro habría llegado a Estados Unidos después de abandonar Brasil, pese a una orden judicial que le prohibía salir del país. Las versiones sobre su llegada a territorio estadounidense surgieron este martes 27 de octubre, dos días después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, hasta el momento no se difundió una confirmación oficial de su arribo ni de las condiciones en las que habría ingresado.

La información sobre su salida de Brasil fue difundida por medios internacionales, entre ellos CNN, que citó a una fuente cercana al dirigente del Partido Liberal (PL). Además, el diario español El País informó que colaboradores del senador y fuentes oficiales estadounidenses confirmaron su fuga.

Según el medio brasileño Metrópoles, Bolsonaro habría viajado acompañado por su esposa y sus dos hijas. La versión indica que el destino elegido sería Estados Unidos, donde también reside su hermano Eduardo Bolsonaro.

El presunto escape se produjo en medio de una investigación judicial por lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz. La causa motivó una decisión del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, quien dispuso la prohibición de salir del país y ordenó la entrega de sus pasaportes.

La Justicia lo buscaba tras incumplir una orden

El lunes 26 de octubre, Bolsonaro había reconocido públicamente que recibió una notificación de la Policía Federal para entregar sus documentos de viaje.

En ese momento, rechazó la medida y aseguró que no tenía intenciones de abandonar Brasil. Sin embargo, al día siguiente venció el plazo establecido por la Justicia sin que cumpliera con la entrega de los pasaportes.

Ante esta situación, la Policía Federal comenzó a investigar su paradero y reforzó los controles en las fronteras.

La orden judicial está relacionada con una investigación sobre presuntas operaciones de lavado de dinero mediante empresas vinculadas con plataformas de apuestas y servicios financieros. Los investigadores buscan determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar el origen de fondos.

Bolsonaro rechazó las acusaciones y sostuvo que la decisión judicial constituye un intento de intimidación política.

Las sospechas sobre su posible paso por Argentina

Durante las primeras horas del martes surgieron versiones que señalaban que el senador habría ingresado a Argentina por la provincia de Misiones para abordar un avión privado con destino a Estados Unidos.

La información estuvo relacionada con una aeronave Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly, que aterrizó en Puerto Iguazú durante la noche del lunes.

Sin embargo, las autoridades argentinas aseguraron que no existen registros migratorios del ingreso de Flávio Bolsonaro al país. Además, fuentes aeroportuarias informaron que el vuelo inicialmente previsto no se concretó porque faltaba uno de sus pasajeros.

Por ese motivo, continúa sin esclarecerse qué recorrido habría utilizado el dirigente para abandonar territorio brasileño.

La presunta llegada a Estados Unidos abre un nuevo escenario judicial y político para el excandidato presidencial, que perdió el balotaje del domingo 25 de octubre frente a Lula da Silva.

Mientras tanto, las autoridades brasileñas deberán determinar si efectivamente incumplió la prohibición de salida y qué consecuencias judiciales podría enfrentar por esa decisión.