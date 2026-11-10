Tras reclamos de vecinos en Rawson, instalarán cámaras para mejorar la seguridad

Los reclamos de vecinos por robos, agresiones y episodios de violencia en distintos sectores de Rawson llevaron a la Policía de San Juan a anunciar medidas para reforzar la seguridad en la zona. El subjefe de la fuerza, Pablo Torres, confirmó a DIARIO HUARPE que está prevista la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y el incremento de las recorridas de los móviles en los sectores identificados como conflictivos. La respuesta llegó después de los reiterados pedidos de los habitantes, que aseguran convivir con situaciones de inseguridad desde hace años.

En el barrio El Molle, uno de los sectores señalados por los vecinos, Adriana Echegaray describió un escenario de preocupación por los enfrentamientos, los robos y los ataques contra viviendas. Según relató, los episodios incluyen piedrazos, disparos con armas de fabricación casera y situaciones vinculadas a la circulación de drogas.

"Todos los días tenemos problemas. Hay chicos que andan robando, golpeando y tirando piedras con ondas. También hemos tenido situaciones con armas caseras (tumberas). Hemos realizado denuncias y llamados al 102, pero necesitamos que alguien actúe", manifestó a este medio.

La vecina explicó que la preocupación alcanza a varias zonas del departamento, entre ellas El Molle y San Ricardo. También advirtió sobre las consecuencias que estos episodios tienen para las familias y los niños que viven en el sector.

"Tenemos chicos y familias que necesitan estar tranquilos. No podemos permitir que algunos se adueñen de los barrios y que los demás tengamos que vivir con miedo. Hay mucho cansancio entre los vecinos porque esta situación viene desde hace años y, por momentos, vuelve a agravarse", sentenció.

Los pedidos y las denuncias de los vecinos

Echegaray también cuestionó las dificultades que, según indicó, encuentran algunos habitantes al momento de radicar denuncias. Aseguró que necesitan aportar videos y descripciones detalladas de los presuntos responsables y reclamó que las autoridades intervengan antes de que se produzcan daños o lesiones.

"¿Tenemos que esperar a que rompan una casa o lastimen a alguien para poder denunciar? Nosotros vemos lo que sucede y necesitamos que nos escuchen. No queremos tener que defendernos por nuestra cuenta, queremos que la Policía cumpla con su trabajo", expresó preocupada la vecina de Rawson.

Además, pidió la intervención de las áreas de Acción Social para abordar las situaciones que involucran a menores de edad y sus familias. En ese sentido, consideró que la respuesta no debe limitarse a los patrullajes, sino que también debe contemplar un trabajo social dentro de los sectores más afectados.

La Policía sumará cámaras y reforzará los patrullajes

Por su parte, el subjefe de la Policía de San Juan, Pablo Torres, explicó que la fuerza mantuvo reuniones con habitantes de distintos barrios de Rawson y de otros departamentos, a partir de los pedidos de mayor seguridad. Según indicó, en esos encuentros participaron las comisarías jurisdiccionales, las unidades operativas y personal de la Secretaría de Seguridad.

"Estamos a la espera de que lleguen las cámaras. Una vez que estén en San Juan, vamos a tener en cuenta los lugares que presentan conflictos y aquellos donde los vecinos solicitaron su instalación", explicó Torres.

"Tenemos en cuenta los mapas de calor para identificar las zonas donde se registran más delitos. El objetivo es que las recorridas sean más frecuentes y que se reduzcan los tiempos entre el paso de un móvil y otro", concluyó.