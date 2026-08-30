El presidente Javier Milei tendrá una agenda intensa durante los próximos días, con actividades vinculadas a la industria automotriz, reuniones políticas y de Gabinete, y una gira a Chile que marcará uno de los puntos centrales de su semana.

Este lunes, el mandatario participará desde las 11.30 del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El encuentro reunirá a referentes vinculados con la actividad empresarial, la industria automotriz y la infraestructura regional.

La participación presidencial también se dará en un contexto en el que continúan las gestiones y conversaciones para impulsar el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, uno de los objetivos que el Gobierno nacional busca posicionar dentro de la agenda deportiva y económica.

El martes, Milei volverá a concentrar su actividad en la Casa Rosada. A las 10 encabezará una nueva reunión de Gabinete y, tres horas más tarde, se reunirá nuevamente la mesa política del oficialismo. Antes habrá una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.

La convocatoria del Gabinete tendrá además un componente político relevante. Será la segunda reunión semanal consecutiva luego de un período de 45 días sin encuentros de este tipo, en medio de las diferencias que comenzaron a hacerse visibles dentro del oficialismo.

Entre las figuras que volverán a quedar bajo la lupa aparece Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), quien en las últimas semanas planteó públicamente la necesidad de acelerar los resultados económicos y de que la recuperación tenga un impacto más directo sobre las familias y las pequeñas y medianas empresas.

Esa posición expuso diferencias con la mirada que sostienen Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes mantienen su estrategia y descartan, por el momento, la aplicación de medidas extraordinarias frente a la situación económica.

El miércoles, el Presidente participará del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, una actividad con fuerte contenido político e ideológico que funcionará como antesala de su viaje a Chile.

La gira presidencial y la posterior reunión con todo el Gabinete volverán a concentrar la atención sobre la dinámica interna del Gobierno, que busca retomar la coordinación política y ministerial después de varias semanas con escasos encuentros formales entre sus principales funcionarios.