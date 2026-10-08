Las recientes muertes de tres hombres mientras disputaban partidos de fútbol amateur en San Juan volvieron a poner el foco sobre la prevención antes de realizar actividad física intensa. Ante este escenario, el cardiólogo Gustavo Alcalá explicó a DIARIO HUARPE cuáles son los principales factores de riesgo cardiovascular y qué señales no deben ignorarse durante un partido.

El especialista aclaró el panorama desde la prevención y señaló que muchas condiciones pueden acumularse durante años sin síntomas evidentes.

“La hipertensión arterial, conocida o no, el sobrepeso y la obesidad, el colesterol elevado y el tabaquismo son los principales factores causales, en ese orden. Se encuentran presentes o acumulados a través de los años en distintos períodos”, sostuvo.

Alcalá sumó otro problema frecuente entre quienes practican fútbol amateur: realizar un esfuerzo intenso después de varios días de poca o ninguna actividad física.

“Es habitual mantener una vida sedentaria de lunes a viernes e intentar imitar a los futbolistas profesionales los domingos y feriados”, advirtió.

El control debe empezar antes del partido

Para Alcalá, la prevención no comienza cuando una persona se descompensa dentro de una cancha, sino mucho antes.

“Las ambulancias en las canchas de fútbol no son la solución. La ventana de oportunidad está situada semanas o meses antes, en un consultorio médico con tiempo para realizar exámenes complementarios”, remarcó.

Como referencia, mencionó datos oficiales nacionales correspondientes a 2024. “En la franja de 45 a 54 años fallecieron por enfermedades del sistema circulatorio casi 3.300 varones, exactamente 3.285, y 1.466 mujeres”, indicó.

El dato corresponde al conjunto de enfermedades del sistema circulatorio y no específicamente a fallecimientos relacionados con la práctica deportiva.

Alcalá explicó además que una muerte súbita puede producirse en distintos ámbitos y no solamente durante un partido. En futbolistas veteranos, sostuvo, uno de los principales problemas puede estar relacionado con la obstrucción de las arterias coronarias por placas de grasa.

A qué edad prestar mayor atención

El cardiólogo señaló que los controles cobran especial importancia en los varones mayores de 40 años y en las mujeres a partir de los 55.

Una consulta médica permite detectar hipertensión, colesterol elevado, exceso de peso y otros factores que pueden aumentar el riesgo cardiovascular antes de someter al organismo a una exigencia física importante.

Alcalá también señaló que la aterosclerosis puede comenzar desde edades tempranas, por lo que insistió en que la prevención debe sostenerse a lo largo de la vida.

Las señales que no hay que ignorar

Durante un partido, determinados síntomas requieren detener inmediatamente la actividad.

“Las señales de alarma jamás deben ignorarse ni esperar. Hay que detener la actividad de inmediato ante dolor o presión en el pecho, falta de aire desproporcionada, mareos, palpitaciones o sudoración fría”, explicó.

Ante cualquiera de estos síntomas, recomendó trasladar a la persona a un centro de salud. También destacó la importancia de contar con desfibriladores externos automáticos en los complejos deportivos y de que haya personas capacitadas en maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los recientes fallecimientos de Juan Vega, de 48 años; Gerardo Manghi, quien se descompensó mientras jugaba en Rodeo; y Juan Sosa, de 53, volvieron a generar preocupación alrededor del fútbol amateur en San Juan.

Para Alcalá, sin embargo, el punto central está antes de entrar a la cancha: identificar los factores de riesgo, realizar controles médicos y no ignorar las señales que puede dar el organismo.