Tras un mes prófugo, cayó el tercero que baleó al remisero en Concepción

Después de permanecer cerca de un mes prófugo, Verón fue detenido y quedó a disposición de la Justicia por el ataque a tiros contra el remisero Rodríguez Marcoletta, ocurrido en Concepción.

El joven fue detenido anoche por personal de la Comisaría 28, que lo recibió en calidad de contraventor. Ahora la Fiscalía espera que se completen las actuaciones correspondientes para solicitar la audiencia en la que se definirá formalmente su situación procesal.

Según la investigación, Verón era el tercer ocupante del vehículo desde el cual se efectuó el disparo que impactó contra el remisero. El ataque ocurrió en Concepción y terminó con Marcoletta gravemente herido.

La causa ya tuvo avances importantes. En julio, la Justicia condenó mediante un juicio abreviado al padre de Verón y a uno de sus hermanos por su participación en el violento episodio.

El padre recibió dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, mientras que el hermano fue condenado a un año y cuatro meses de prisión condicional. Ambos fueron responsabilizados por su participación en el ataque contra el remisero.

Sin embargo, Verón no se había presentado ante la Justicia y permanecía con pedido de captura. Su situación era diferente a la de sus familiares debido a que contaba con antecedentes y una eventual condena en esta causa podría ser de cumplimiento efectivo.

Desde la Fiscalía explicaron que haber permanecido prófugo no implica automáticamente que reciba una pena mayor. Sin embargo, sí puede tener consecuencias a la hora de definir cómo transitará el proceso.

En caso de que la causa no termine mediante un juicio abreviado, la Fiscalía podría solicitar que Verón permanezca privado de su libertad durante el proceso, debido a que ya habría demostrado que no se sometió voluntariamente a la Justicia y existe el riesgo de que no se presente a una futura audiencia.

Una condena previa que complica su situación

A esto se suma un dato que podría resultar determinante para el futuro judicial de Verón. En enero de este año fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento en suspenso por un delito contra la propiedad.

Por ese motivo, si ahora recibe una nueva condena en esta causa, aquella pena condicional podría ser revocada. De esta manera, la nueva condena se sumaría a la anterior y Verón podría terminar cumpliendo una pena efectiva de prisión.

La Fiscalía trabaja inicialmente con la calificación de lesiones graves, contemplada en el artículo 90 del Código Penal, que establece una pena mínima de un año de prisión.

Ahora, con Verón finalmente detenido, resta que se concrete la audiencia en la que la Fiscalía expondrá la acusación y solicitará las medidas correspondientes. Será entonces cuando se defina si el joven continuará el proceso en libertad o permanecerá privado de su libertad.

La detención de Verón completa así el cuadro de los tres involucrados que, según la investigación, participaron del ataque contra el remisero en Concepción. Después de casi un mes de permanecer prófugo, el último acusado finalmente quedó a disposición de la Justicia.