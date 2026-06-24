Un planteo realizado por el abogado Naser Uzair terminó impulsando una iniciativa inédita en San Juan. La Secretaría de Seguridad confirmó la conformación de una comisión que elaborará un manual de buenas prácticas destinado a regular y mejorar la relación entre abogados, policías y agentes penitenciarios durante el ejercicio profesional.

La decisión fue anunciada luego de una serie de reuniones mantenidas entre autoridades de Seguridad y representantes del Foro de Abogados. Sin embargo, desde el propio organismo reconocieron que uno de los antecedentes que aceleró el proceso fue la presentación realizada por Uzair, quien denunció presuntos malos tratos en su relación con fuerzas de seguridad y llevó el planteo ante la Corte de Justicia.

Según explicó el secretario de Seguridad, la inquietud expuesta por el letrado puso sobre la mesa una problemática que ya venía siendo analizada junto al Instituto de Derecho Penal del Foro de Abogados. A partir de ello se resolvió avanzar en una respuesta institucional que permita fijar pautas claras de actuación y mejorar la convivencia entre quienes intervienen diariamente en el sistema judicial y de seguridad.

"Existen normas que regulan el funcionamiento de la Policía, del Servicio Penitenciario y también el ejercicio profesional de la abogacía. Pero entendimos que era necesario contar con una herramienta específica que fortalezca esta relación y permita que el vínculo sea más transparente y colaborativo", señalaron desde la Secretaría.

Enrique Delgado - Secretario de Seguridad y Orden Público. (Foto DIARIO HUARPE)

El objetivo del futuro manual será establecer criterios comunes para la interacción entre abogados y fuerzas de seguridad, especialmente en situaciones vinculadas con procedimientos policiales, acceso a dependencias, entrevistas con detenidos y demás actuaciones que forman parte de la práctica cotidiana de los profesionales del Derecho.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a fortalecer el Estado de Derecho, las garantías constitucionales y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Además, remarcaron que permitirá brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto a los abogados como a los integrantes de las fuerzas de seguridad.

La comisión encargada de redactar el documento quedó integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad, de la Policía de San Juan, del Servicio Penitenciario Provincial y del Foro de Abogados. Entre los participantes figuran Fabián Cabrera por la Policía, la doctora Schiffer por el Servicio Penitenciario, Virginia Sánchez por la Secretaría de Seguridad y Mario Padilla por el Instituto de Derecho Penal.

Las autoridades fijaron un plazo máximo de 90 días para la elaboración del manual, aunque estiman que podría estar finalizado antes debido a los avances que ya existen sobre el tema.

Una vez concluido, el documento será distribuido en todas las dependencias policiales y penitenciarias de la provincia. Asimismo, el Foro de Abogados se comprometió a difundirlo entre los matriculados para garantizar su conocimiento y aplicación.

De esta manera, un reclamo que tuvo como protagonista al abogado Naser Uzair terminó generando una respuesta institucional que busca ordenar y transparentar la relación entre los profesionales del Derecho y las fuerzas de seguridad, con la intención de evitar futuros conflictos y establecer reglas claras para todos los actores involucrados.