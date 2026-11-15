Claudia Noemí Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza para cumplir la prisión preventiva dictada en su contra. En paralelo, su defensa presentó un pedido para que pueda continuar detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario en una vivienda de San Vicente, provincia de Buenos Aires.

La mujer había sido detenida el 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando regresaba de la Patagonia. La investigación busca determinar si existió una organización dedicada a continuar explotando propiedades, campos y maquinarias vinculadas a Báez, pese a que esos bienes estaban embargados o decomisados por la Justicia.

Por qué está detenida la pareja de Báez

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dispuso la prisión preventiva de Insaurralde por un plazo de 180 días. La medida también alcanzó a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín", señalado como hombre de confianza del empresario.

Según la hipótesis del fiscal Julio Zárate, Báez habría continuado impartiendo instrucciones desde la cárcel para administrar y obtener beneficios económicos de distintos bienes bajo investigación. A Insaurralde le atribuyen un papel de intermediaria entre el empresario y quienes administraban sus propiedades.

Entre las operaciones investigadas figuran el alquiler de un departamento sin contrato escrito y el cobro de $7.650.000 durante este año por una propiedad ubicada en la calle Alberdi. La causa también contempla presuntas maniobras relacionadas con alquileres, contratos comerciales y explotación ganadera.

Los argumentos para solicitar la prisión domiciliaria

La abogada Yanina Nicoletti fundamentó el pedido en la situación familiar y médica de su defendida. Sostuvo que Insaurralde tiene dos hijos adolescentes, de 13 y 15 años, que quedaron sin el cuidado cotidiano de su madre tras la detención.

Además, la defensa presentó documentación sobre los antecedentes oncológicos de la mujer, quien atravesó un carcinoma mamario en 2024 y recibió tratamientos de quimioterapia, radioterapia e intervenciones quirúrgicas. También señaló que existe un estudio médico pendiente y que el contexto penitenciario podría dificultar el seguimiento de su salud.

La defensa negó un intento de fuga

Otro de los puntos del planteo fue el rechazo a la posibilidad de que Insaurralde haya intentado escapar de la Justicia cuando regresó desde la Patagonia. Su abogada sostuvo que los viajes a Río Gallegos respondieron a cuestiones familiares y personales, y no a una intención de abandonar su domicilio en San Vicente.

La decisión sobre el arresto domiciliario quedará en manos del juez federal Claudio Vázquez. El magistrado podrá solicitar previamente la opinión del fiscal antes de resolver el planteo.