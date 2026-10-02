El músico Pity Álvarez fue trasladado este viernes desde el Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires hasta la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar. Allí permanecerá mientras se desarrolla el proceso de evaluación que deberá determinar cómo continúa el juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

La nueva evaluación fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 luego de los cambios registrados en la situación del músico desde el último examen realizado por el Cuerpo Médico Forense.

El estudio interdisciplinario se realizará este lunes y contará, como mínimo, con un psiquiatra y un psicólogo del Cuerpo Médico Forense, además de los peritos designados por la defensa.

Qué deberá definir la nueva pericia

Una vez finalizado el estudio, los especialistas deberán elaborar un informe que será remitido al tribunal. El resultado será incorporado al expediente y puesto en conocimiento de las partes antes de que los jueces definan los próximos pasos del proceso.

La defensa designó como peritos a Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego. La Fiscalía y la querella, en cambio, comunicaron que no presentarán profesionales propios para participar de la evaluación.

El tribunal había establecido un plazo de tres días para la designación de peritos y otros cinco días hábiles para elaborar el informe con carácter urgente.

El juicio quedó en pausa

El debate por el homicidio de Díaz quedó suspendido esta semana después de que el tribunal considerara necesario contar con una nueva evaluación. Hasta ese momento, 27 testigos ya habían declarado durante el juicio.

El abogado Sebastián Queijeiro cuestionó las diferencias entre evaluaciones incorporadas a los expedientes y sostuvo que la defensa considera necesario revisar las conclusiones anteriores sobre la situación del músico.

La nueva pericia deberá establecer si están dadas las condiciones para que el proceso continúe bajo el esquema que venía desarrollándose.

El episodio que derivó en la suspensión ocurrió el lunes, cuando Álvarez debía conectarse por Zoom desde el Hospital Tornú para seguir una audiencia. Según lo informado durante el proceso, se produjo una situación que requirió la intervención del personal médico y una guardia especializada.

Ahora, la evaluación prevista para este lunes será determinante para que el TOC N°29 defina cómo continuará el juicio por el homicidio de Cristian Díaz.