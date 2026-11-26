El Poder Judicial de San Juan ordenó el traslado de oficina y el pase a modalidad de trabajo remoto de Héctor Pellarín, el empleado judicial investigado por un presunto episodio de índole sexual ocurrido en horario laboral. El agente cumplía funciones en el Área de Conciliación y Enlace de los Juzgados de Familia, dependencia encargada de coordinar audiencias en el antiguo edificio del Banco Buci.

Las medidas administrativas comenzaron a aplicarse entre el 3 y el 4 de noviembre, inmediatamente después de que una compañera de trabajo formalizara una denuncia ante la oficina de Personal de la Corte de Justicia. Según se conoció, la presentación estuvo respaldada por una grabación que habría captado parte de la escena denunciada dentro de las instalaciones judiciales.

De acuerdo con el relato que trascendió sobre el hecho, la denunciante habría escuchado sonidos de naturaleza sexual que provenían de una oficina contigua durante la jornada de trabajo. Al acercarse al lugar y abrir la puerta, la mujer habría sorprendido a su compañero en medio de esa situación.

Tras el primer cambio de oficina, las autoridades dispusieron aproximadamente diez días después que Pellarín dejara de asistir de manera presencial y continuara sus tareas de forma remota. Esta segunda determinación fue tomada por recomendación del organismo encargado de instruir el sumario administrativo interno.

A raíz de la denuncia y del material fílmico aportado, se inició el expediente para esclarecer lo sucedido y determinar si existió una falta disciplinaria. En esta instancia se analizará el video presentado por la empleada junto con otras pruebas que puedan sumarse a la investigación.

Desde el ámbito tribunalicio señalaron que tanto el traslado como el trabajo remoto son resoluciones preventivas que no constituyen una sanción ni definen responsabilidad alguna. La decisión final estará a cargo de la Corte de Justicia, que bajo la Ley Orgánica de Tribunales puede aplicar desde una suspensión hasta la cesantía o exoneración, mientras el caso sigue sin imputación penal ni causa judicial externa.