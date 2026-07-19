Una bebé recién nacida fue trasladada este viernes desde Jáchal hasta el Hospital Rawson mediante un operativo de aeroevacuación sanitaria dispuesto de manera preventiva. La pequeña había nacido horas antes en el Hospital San Roque y, según informaron las autoridades de Salud, se encontraba estable al momento del vuelo.

El nacimiento ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en el hospital departamental. Con el correr de las horas, el equipo médico resolvió derivarla a un centro de mayor complejidad para que pudiera recibir atención especializada y un seguimiento más exhaustivo durante sus primeras horas de vida.

La jefa de la Zona Sanitaria III, Ivone García, explicó al medio Actualidad Jachallera que la recién nacida presentaba un buen estado clínico y remarcó que la decisión respondió a un criterio preventivo.

El traslado se realizó en un helicóptero sanitario especialmente equipado para este tipo de intervenciones, lo que permitió reducir significativamente los tiempos de viaje entre Jáchal y la ciudad de San Juan y garantizar una atención rápida en el Hospital Rawson.

Este tipo de operativos forma parte del sistema de emergencias sanitarias de la provincia y se utiliza cuando un paciente requiere asistencia en un centro con mayor capacidad de atención.