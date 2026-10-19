El Gobierno nacional anunció este lunes 19 de octubre la finalización de la primera etapa del traslado de detenidos desde la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Según fuentes oficiales, fueron reubicados alrededor de 1.400 internos, más del 90% de la población que permanecía alojada en el penal porteño.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Las autoridades destacaron el avance del operativo, que busca concretar el cierre definitivo de la cárcel de Devoto.

El traslado comenzó el domingo 11 de octubre y se desarrolló de manera gradual durante varios días. En la primera jornada fueron reubicados 326 internos, mientras que el número aumentó progresivamente hasta alcanzar la cifra anunciada este lunes.

Cómo se organizó el operativo

El procedimiento estuvo coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y las fuerzas federales, con la participación de alrededor de 1.000 funcionarios penitenciarios y 600 efectivos de distintas fuerzas de seguridad.

Para controlar los movimientos, se implementó un sistema de seguimiento mediante pulseras con códigos QR y monitoreo de los vehículos por radio y satélite. Los internos fueron distribuidos en cuatro unidades de máxima seguridad del nuevo complejo, que tiene capacidad para alojar a 2.232 personas.

Monteoliva sostuvo que el operativo se desarrolló sin motines ni fugas y afirmó que el proceso continuará de manera gradual y bajo supervisión.

Cuándo cerrará definitivamente Devoto

Pese al avance, la cárcel de Villa Devoto todavía no quedó completamente vacía. Según la información oficial, permanecerá allí un grupo de entre 60 y 80 internos ante la posible visita del papa León XIV, prevista para la segunda semana de noviembre. Luego se completaría el traslado de los detenidos restantes.

La fecha definitiva de cierre todavía no está establecida, aunque el Gobierno prevé que la desocupación pueda concretarse hacia fines de 2026 o comienzos de 2027.

Una vez desocupado el predio, quedará pendiente definir su futuro urbano. El terreno pertenece al Estado nacional y su eventual reconversión requerirá decisiones administrativas y legislativas, entre ellas la rezonificación correspondiente en la Ciudad de Buenos Aires.