Trata de personas: absolvieron a Gustavo De la Fuente y a su socio

El Tribunal Oral Federal puso fin este jueves a una de las causas judiciales de mayor repercusión de los últimos años en San Juan al absolver al abogado Gustavo De la Fuente y a su socio, el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, quienes estaban acusados por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Con la lectura del veredicto, el tribunal dispuso la inmediata libertad de ambos acusados, al considerar que no correspondía una condena por los delitos que les habían sido atribuidos durante la investigación y el juicio oral.

La resolución judicial también ordenó la restitución de todos los efectos secuestrados durante la pesquisa, una medida que alcanza los bienes incautados en los allanamientos realizados desde el inicio de la investigación.

El fallo representa un giro definitivo en un expediente que mantuvo a De la Fuente privado de la libertad desde julio de 2024 y que, durante meses, generó una fuerte repercusión pública por tratarse de un reconocido abogado penalista de la provincia.

El debate oral se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal, donde la fiscalía sostuvo la acusación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, mientras que la defensa negó la existencia de los delitos y sostuvo que la actividad desarrollada por los imputados era lícita. Tras la producción de la prueba y los alegatos de las partes, el tribunal resolvió absolver a ambos acusados.

Con la sentencia, además de recuperar la libertad, De la Fuente y Quevedo deberán recibir la devolución de los elementos que permanecían secuestrados por orden judicial, cerrando así el proceso penal que los tuvo como principales imputados.

La absolución pone fin al juicio oral, salvo que el Ministerio Público Fiscal decida recurrir el fallo ante una instancia superior, una posibilidad prevista por la legislación procesal vigente.

El caso

La causa se originó en julio de 2024, tras una investigación de la Justicia Federal sobre el funcionamiento de la firma Belle Argentina, una agencia de modelos webcam que, según la acusación, captaba mujeres mediante ofertas laborales engañosas para realizar transmisiones de contenido erótico en plataformas internacionales.

La fiscalía sostuvo que existían situaciones de explotación laboral y sexual, aprovechamiento de la vulnerabilidad económica de las mujeres y retención de parte de las ganancias obtenidas. Durante la investigación se identificó a decenas de presuntas víctimas y se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de Gustavo De la Fuente y de John Sebastián Quevedo.

Ambos llegaron a juicio negando los hechos y, tras el debate oral, el Tribunal Oral Federal resolvió absolverlos y ordenar su inmediata libertad, además de la devolución de los bienes secuestrados durante la investigación.