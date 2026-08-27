La Cámara de Diputados aprobó la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que busca simplificar y unificar las primeras etapas del registro de una invención a nivel internacional.

La iniciativa fue aprobada durante la madrugada de este jueves con 147 votos afirmativos y 93 negativos, sin abstenciones. Sin embargo, todavía no se convirtió en ley porque los diputados introdujeron modificaciones al texto que había sido aprobado previamente por el Senado.

El cambio central consiste en una reserva sobre el Capítulo II del tratado. Por esta modificación, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para su revisión y eventual sanción definitiva.

Qué es el Tratado de Patentes

El PCT establece un procedimiento internacional que permite presentar una única solicitud de patente con alcance en los países que forman parte del sistema. De esta manera, se busca reducir trámites, tiempos y costos para quienes necesitan proteger una invención en distintos mercados.

El tratado no implica que una patente sea aprobada automáticamente en todos los países. Cada Estado conserva la facultad de analizar las solicitudes y decidir si concede o rechaza la protección de acuerdo con su legislación nacional.

Actualmente, el sistema cuenta con 158 países miembros. Argentina había firmado el tratado en 1970 y el Senado aprobó la adhesión en 1998, pero durante décadas quedó pendiente el tratamiento definitivo en Diputados.

Por qué Argentina busca adherir

Desde el Gobierno sostienen que la incorporación al PCT permitirá facilitar el acceso de científicos, emprendedores y empresas argentinas al sistema internacional de patentes. La principal ventaja sería poder iniciar un trámite centralizado para proteger una invención en diferentes países, reduciendo la burocracia y los costos iniciales.

La discusión también está vinculada con la política comercial del Gobierno. La adhesión al tratado había sido incluida entre los compromisos asumidos por Argentina en el marco del acuerdo comercial y de inversión alcanzado con Estados Unidos.

Qué queda afuera

El punto que generó mayor discusión fue el Capítulo II del PCT. La versión aprobada por Diputados establece una reserva sobre ese apartado, una modificación impulsada a partir de los planteos de los laboratorios nacionales.

El capítulo contempla un examen preliminar internacional de las solicitudes. Los sectores que cuestionaron su incorporación advirtieron sobre posibles efectos en materia de propiedad intelectual, particularmente en el sector farmacéutico y frente a prácticas conocidas como “evergreening”, que pueden extender la protección de una patente mediante modificaciones o mejoras de un producto.

La reserva fue la razón por la que el proyecto deberá volver al Senado. Por ahora, Argentina avanzó hacia la incorporación al sistema internacional de patentes, pero la adhesión definitiva dependerá de la decisión de la Cámara alta.

Si el Senado ratifica el texto, el país podrá integrarse al mecanismo del PCT con la reserva establecida sobre el Capítulo II.