El Gobierno de San Juan ya ingresó a la Legislatura el proyecto de ley que establece de manera provisoria cómo funcionará en la provincia el nuevo Régimen Penal Juvenil y que será debatido el próximo lunes en una sesión especial de la Cámara de Diputados. La iniciativa busca adecuar las normas procesales locales al nuevo sistema nacional, que comenzó a regir el pasado 5 de septiembre.

El proyecto tendrá tratamiento directo en el recinto y apunta a resolver de manera transitoria el funcionamiento de la Justicia provincial frente a las causas que involucren a adolescentes. La decisión de avanzar por la vía legislativa se tomó luego de que la Corte de Justicia analizara la posibilidad de establecer las reglas de transición mediante una acordada.

El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, había explicado que esa era una de las alternativas que se encontraban bajo análisis para evitar un vacío normativo frente a la entrada en vigencia del nuevo régimen.

“Se pensó que bien podía esa acordada que estaba en ciernes en el seno de la Corte darle fuerza de ley transitoria, provisoria, a través de la Cámara de Diputados”, había señalado Ferrari.

Finalmente, la solución será legislativa. De esta manera, el Ejecutivo puso en manos de Diputados la discusión de las modificaciones que permitirán que San Juan transite la implementación del nuevo régimen mientras prepara los cambios definitivos.

Una ley para la transición

La norma que se debatirá el lunes tendrá carácter provisorio. No se trata del nuevo Código Procesal Penal Juvenil que deberá regir de manera permanente, sino de una herramienta para ordenar el período de transición.

Uno de los principales puntos que debe resolver San Juan es la convivencia entre el nuevo régimen nacional, basado en un sistema acusatorio, y las normas procesales que actualmente utiliza la provincia para el tratamiento de las causas de menores.

La adecuación deberá establecer cómo funcionarán durante esta etapa las competencias de jueces, fiscales y defensores y qué procedimiento deberá aplicarse ante una investigación penal que involucre a un adolescente.

El cambio de régimen también implica adaptar la estructura de la Justicia provincial. El objetivo es que las nuevas reglas puedan comenzar a aplicarse sin que la provincia quede en una situación de indefinición procesal.

El Código definitivo, pendiente

El debate del lunes será apenas el primer paso. En paralelo, San Juan deberá avanzar en la elaboración de un Código Procesal Penal Juvenil propio que permita adecuar de manera definitiva el sistema provincial al nuevo régimen nacional.

Ferrari había señalado que esa discusión requerirá modificaciones institucionales y una estructura especializada para atender las causas de adolescentes. En ese proceso también deberán definirse de manera permanente las funciones de los distintos actores judiciales y la articulación con los organismos provinciales vinculados con la niñez y la reinserción.

Así, con el proyecto ya presentado por el Gobierno, **el próximo lunes Diputados tendrá la primera discusión legislativa sobre cómo San Juan aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil**. La ley provisoria permitirá ordenar la transición, mientras la provincia avanza hacia la reforma definitiva de su sistema procesal.