En el marco de su 63ª cruzada nacional impulsada por la Revista Rieles, el emblemático Tren Solidario partió en la tarde-noche del miércoles 14 de octubre desde la estación bonaerense de Haedo con destino a la provincia de San Juan.

La travesía, que se realiza por segundo año consecutivo en suelo cuyano, traslada a unos 200 pasajeros voluntarios a bordo, quienes aportaron alimentos no perecederos y diversas colaboraciones para alcanzar o superar un total de 25 toneladas de donaciones destinadas a comedores y familias vulnerables de la región.

El arribo a la provincia está programado para la mañana del sábado 17 de octubre, jornada en la que se vivirá un hito histórico en el departamento de Albardón: tras 57 años de ausencia, una formación ferroviaria de pasajeros volverá a ingresar y detenerse formalmente en la localidad para llevar a cabo el acto central de bienvenida.

Posteriormente, la asistencia social recolectada se distribuirá de manera escalonada en distintas comunidades sanjuaninas, abarcando las localidades de Albardón, Caucete, Las Casuarinas (departamento 25 de Mayo) y Cañada Honda (departamento Sarmiento).

Tras la recepción oficial en Albardón, el convoy continuará su itinerario hacia Caucete, donde permanecerá estacionado desde la tarde del sábado 17 hasta el lunes 19 de octubre.

Durante todo el fin de semana, los vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de recorrer un museo itinerante con piezas de alto valor patrimonial, entre las que destacan el histórico coche papal, el coche reservado presidencial y dos unidades Pullman conservadas por el Ferro Club de Escalada.

De acuerdo con lo expresado por Sergio Rojas, director de la cruzada, el regreso de la formación a tierras sanjuaninas responde también al cumplimiento de una promesa comunitaria que los voluntarios asumieron con la Difunta Correa.