Marcelo Ernesto “Piojo” Clavel, de 55 años, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo luego de reconocer su responsabilidad en un violento ataque contra su pareja, a quien golpeó con un fragmento de ladrillo de casi dos kilos y le provocó una fractura de tibia en la pierna derecha.

La sentencia fue acordada mediante un juicio abreviado durante la audiencia de finalización del legajo impulsado por el fiscal Cristian Gerarduzzi. Se trata de la primera vez que se aplica el agravante de violencia de género en un caso tramitado dentro del Sistema Especial de Flagrancia.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de junio de 2026, cerca de las 5:37, sobre avenida Leandro N. Alem, pasando calle Falucho, en Capital. Según la investigación, una vecina observó una discusión entre la pareja, durante la cual ambos intercambiaban insultos y arrojaban piedras, escombros y restos de ladrillos.

La situación escaló cuando Clavel tomó un gran fragmento de ladrillo y se lo arrojó a la mujer. El objeto impactó en su pierna derecha y provocó que cayera al suelo por el fuerte golpe.

De acuerdo con la causa, el agresor luego se acercó a la víctima, que permanecía tendida y con signos de dolor, la golpeó e intentó obligarla a levantarse. Ante la imposibilidad de caminar por la lesión, la tomó del cabello y la arrastró varios metros por la calle hasta ingresarla a una vivienda.

Los vecinos alertaron al 911 y pocos minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 2da. En el lugar encontraron restos de ladrillos sobre la calle y fueron advertidos de que la mujer había sido trasladada hacia el interior del domicilio.

Ante la sospecha de que se estaba cometiendo un delito y al no recibir respuesta desde el interior de la vivienda, los policías ingresaron al lugar. Allí encontraron a Clavel en el patio y luego ubicaron a la víctima en una habitación.

En un primer momento, la mujer intentó minimizar lo sucedido, pero al hablar a solas con los efectivos relató que había sido atacada por su pareja con un ladrillo. Los policías constataron una lesión visible y solicitaron una ambulancia.

La víctima fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson, donde los estudios confirmaron una fractura de tibia en la pierna derecha, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Durante la investigación, la Policía y la Fiscalía secuestraron el elemento utilizado en la agresión: un trozo de ladrillo con cemento adherido que pesaba 1,749 kilogramos. Además, en la vivienda encontraron dos armas de fabricación casera tipo “faca”.

Clavel cuenta con antecedentes penales y estuvo involucrado a lo largo de los años en causas por distintos delitos, entre ellos homicidio, tentativa de homicidio, robo, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad.

Por la gravedad del caso intervino personal especializado de la UFI CAVIG, que desplegó un equipo interdisciplinario para acompañar a la víctima durante su recuperación e intervención judicial.