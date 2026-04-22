La muerte de un joven atropellado en Chimbas el 25 de diciembre volvió a quedar en el centro de la escena tras la resolución judicial del caso. La Justicia impuso una condena condicional de tres años de prisión al conductor involucrado, una decisión que generó indignación en la familia de la víctima, que anunció que apelará el fallo en busca de una pena efectiva.

El caso tuvo un nuevo capítulo con la audiencia de juicio abreviado, en la que se definió la pena para el conductor involucrado. Sin embargo, la decisión judicial no fue bien recibida por la familia del joven fallecido. Luis Agüero, padre de la víctima, expresó su desacuerdo con la resolución y confirmó que ya se iniciaron los pasos para apelar el fallo.

“No estamos conformes con esta resolución. Hemos presentado una apelación porque vamos a seguir luchando para que esto no quede así y para que el responsable cumpla una pena efectiva”, sostuvo a DIARIO HUARPE tras la audiencia. El padre consideró que la condena resulta insuficiente frente a las pruebas reunidas durante la investigación.

El reclamo de justicia

Agüero remarcó que, desde su perspectiva, la responsabilidad del conductor está acreditada y que la pena impuesta no refleja la gravedad de lo ocurrido. “Con todas las pruebas que existen, lo que se ha dispuesto no es justo. Es una decisión difícil de comprender”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que la familia continuará impulsando medidas judiciales con el objetivo de que el caso llegue a un juicio y se revise la condena. Según indicó, el equipo legal ya trabaja en la presentación correspondiente para avanzar en instancias superiores.

El impacto emocional

Durante sus declaraciones, el padre del joven también hizo referencia al impacto personal que implicó el proceso judicial y el contacto con el acusado. “El momento de cruzarme con él fue muy difícil. La indignación es enorme”, expresó.

Asimismo, señaló que no percibe arrepentimiento por parte del condenado. “No ha mostrado señales de arrepentimiento ni ha pedido disculpas por lo ocurrido”, agregó, al tiempo que describió la situación como profundamente dolorosa para toda la familia.

Las pruebas y el hecho

El hecho ocurrió el 25 de diciembre en el departamento Chimbas, cuando el joven fue atropellado y posteriormente abandonado en el lugar. Uno de los elementos que generó mayor impacto en la familia fue la difusión de un video que mostraría el momento en que el conductor se retira de la escena.

“Sentí mucha bronca cuando vi ese video. Ver cómo se iba y dejaba a mi hijo en el lugar fue muy fuerte”, relató Agüero. Este material fue incorporado a la causa y forma parte de las pruebas analizadas durante el proceso.

Próximos pasos judiciales

Tras la resolución, la familia confirmó que continuará con el proceso de apelación en busca de una revisión del fallo. El objetivo es que el caso avance hacia un juicio que permita un nuevo análisis de la pena impuesta.

Mientras tanto, el caso sigue generando repercusión en el ámbito judicial y social, con un fuerte reclamo de justicia por parte de los familiares del joven fallecido, quienes insisten en que la condena debe ser acorde a la gravedad del hecho.