La investigación por el asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, el joven de 22 años que murió de un disparo en el cuello durante la madrugada de este domingo en La Bebida, tiene a tres sospechosos identificados y prófugos. Se trata de integrantes de una misma familia: un joven de 21 años señalado como el autor del disparo, su padre y su hermano.

El principal sospechoso es Isaías Jorge Díaz, de 21 años, quien habría sido el responsable de sacar un arma de fuego y disparar contra Gil Carrizo durante un enfrentamiento ocurrido en el barrio Bernardino Rivadavia, en Rivadavia. Junto a él también son buscados su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45 años, y su hermano, Emanuel Sebastián Díaz, de 37.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los tres llegaron hasta la vivienda donde se encontraba la víctima junto a un amigo y otros jóvenes. Allí comenzó una pelea que inicialmente habría incluido golpes de puño en el ingreso al domicilio y que luego continuó en el patio.

En medio del enfrentamiento, Isaías Díaz habría extraído un revólver, apuntado contra Gil Carrizo y efectuado el disparo que impactó en su cuello. Después del ataque, los tres hombres escaparon a bordo de un Fiat Palio bordó con manchas blancas.

Una pelea que habría comenzado en los festejos de Boca

La reconstrucción inicial indica que el conflicto podría haber tenido su origen algunas horas antes, durante los festejos por el campeonato de Boca Juniors en la Plaza 25 de Mayo. Allí, los dos grupos habrían protagonizado un primer enfrentamiento que no terminó con las diferencias.

Después de regresar del centro sanjuanino, Gil Carrizo se encontraba con amigos en el barrio cuando los tres hombres llegaron hasta el domicilio. La disputa volvió a escalar y terminó con el joven de 22 años gravemente herido.

Alrededor de las 2 de la madrugada, la víctima fue trasladada hasta la guardia del Hospital Marcial Quiroga. Sin embargo, ingresó sin signos vitales, según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.

Allanamientos sin resultados

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral.

Tras el homicidio, personal de la Brigada de Delitos Especiales realizó allanamientos en la vivienda del presunto autor del disparo y en domicilios de familiares directos. Sin embargo, los procedimientos no permitieron encontrar a ninguno de los sospechosos.

Los tres permanecen prófugos y son intensamente buscados por la Policía. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las medidas para reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y determinar el grado de responsabilidad que tuvo cada uno en el asesinato.