Tres usos saludables del jengibre y las formas de tomarlo día a día

Las propiedades curativas de la raíz medicinal llamada Zingiber officinale son reconocidas mundialmente tanto en la cocina como en la salud. Marisa Cortéz explica que este alimento milenario de la medicina tradicional China aporta potentes compuestos bioactivos como el gingerol.

Al comprar este vegetal en la verdulería conviene verificar que posea cáscara firme y sin humedad. Su conservación en heladera requiere una bolsa apta para alimentos entreabierta o también se puede congelar pelado y cortado en rodajas.

Para la digestión pesada y el alivio de las náuseas su uso es muy frecuente. Desde la Johns Hopkins Medicine destacan que "el jengibre estimula la motilidad gástrica y bloquea los receptores que activan el reflejo de las náuseas".

Respecto a dolores musculares o articulares la tradición naturista lo utiliza en cataplasmas o infusiones tibias. Especialistas de la Cleveland Clinic señalan que "el gingerol inhibe los compuestos inflamatorios asociados al dolor crónico y la osteoartritis".

En el apoyo inmunológico contra resfríos la infusión caliente con limón y miel resulta indiscutida. Sus virtudes antioxidantes y antimicrobianas fortalecen las defensas naturales frente a infecciones respiratorias leves de forma efectiva.

Existen tres métodos prácticos para consumirlo adecuadamente en la rutina diaria. La infusión hirviendo rodajas finas durante 5 a 10 minutos con unas gotas de limón potencia la absorción de nutrientes.

Los shots concentrados licuados con limón y cúrcuma o miel se toman por la mañana en ayunas para activar el organismo. El agua infundida con láminas en una botella fría resulta ideal para mantener la hidratación.

Aunque es un ingrediente natural los médicos recuerdan que altas dosis actúan como anticoagulante suave. Quienes toman medicación para hipertensión anticoagulantes o cursan embarazo avanzado deben consultar a su médico antes de consumirlo a diario.