La cantidad de personas notificadas por posible triquinosis en San Juan ascendió a 37 desde comienzos de septiembre, en el marco de una investigación vinculada al consumo de embutidos caseros elaborados con carne de cerdo en Angaco. Del total, 25 son adultos y 12 son niños. Actualmente, dos pacientes permanecen internados en el hospital Rizo Esparza.

La jefa de la Sección Zoonosis, Verónica Pérez, informó que hasta el momento fueron confirmados tres casos. Otros 25 resultados son considerados no concluyentes y deberán ser complementados con una segunda muestra de sangre para determinar si las personas desarrollaron anticuerpos contra el parásito. En algunos casos puede ser necesaria una tercera extracción, mientras que otras 10 personas todavía esperan los resultados de sus estudios.

Según la investigación sanitaria, las personas notificadas consumieron embutidos preparados a partir de un cerdo que había sido criado y faenado en Angaco. Las autoridades también reconstruyeron las circunstancias en las que se realizó la faena del animal.

Cómo se transmite la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que puede transmitirse a las personas mediante el consumo de carne infectada. El parásito puede alojarse en los músculos de los animales y los roedores forman parte de su ciclo de transmisión.

Pérez explicó que un cerdo puede infectarse al ingerir una rata portadora del parásito. Si posteriormente el animal es faenado sin los controles correspondientes, existe el riesgo de que la carne contaminada sea utilizada para elaborar chacinados.

Desde Zoonosis señalaron que en San Juan ya fueron detectados roedores portadores del parásito y remarcaron la importancia de analizar la carne porcina antes de elaborar alimentos para consumo familiar.

Cómo analizar la carne de cerdo

Las familias que crían cerdos para consumo propio deben realizar el análisis del animal antes de preparar salames, bondiolas, jamones u otros embutidos. Para el estudio se necesita una muestra de aproximadamente 20 gramos de carne, que puede obtenerse de sectores específicos como la quijada, la base de la lengua, los músculos intercostales o el diafragma.

Las muestras pueden llevarse al laboratorio de Zoonosis que funciona en la Universidad Católica de Cuyo. El procedimiento es gratuito y, según informó Pérez, el resultado puede estar disponible en menos de 24 horas.

Además, el área sanitaria trabaja junto con centros municipales para facilitar el traslado de las muestras cuando las familias se encuentran en zonas alejadas.

Los síntomas de la enfermedad

Los primeros síntomas pueden aparecer luego del consumo de carne de cerdo o embutidos contaminados e incluyen vómitos, diarrea y edema en los párpados. Posteriormente puede presentarse fiebre superior a los 38 grados, mientras que en una etapa posterior, cuando las larvas se alojan en los músculos, pueden aparecer inflamación y fuertes dolores musculares.

Ante estos síntomas, Zoonosis recomendó informar al personal de salud si existe el antecedente de haber consumido carne de cerdo cruda o chacinados elaborados de manera casera.