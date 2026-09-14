El Ministerio de Salud de San Juan reforzó las recomendaciones para prevenir la triquinosis, una enfermedad parasitaria que puede transmitirse a las personas por el consumo de carne de cerdo o productos derivados contaminados, crudos o insuficientemente cocidos.

Desde el Departamento de Medicina Sanitaria, la División Epidemiología y la Sección Zoonosis remarcaron la importancia de extremar los cuidados tanto al momento de comprar alimentos como durante su preparación.

Una de las principales recomendaciones es adquirir carne de cerdo y sus derivados únicamente en establecimientos habilitados. Además, antes de consumir chacinados u otros productos elaborados se debe verificar que cuenten con etiquetas y datos de fabricación correspondientes.

Las autoridades sanitarias aconsejaron evitar la compra de estos alimentos a vendedores ambulantes o en lugares que no cuenten con autorización, ya que no existe garantía sobre el origen ni los controles realizados sobre la carne.

Otro de los puntos centrales es la cocción. Desde Salud advirtieron que procesos como la salazón, el ahumado o el congelamiento no garantizan la eliminación del parásito que provoca la enfermedad. Por este motivo, cocinar correctamente la carne constituye una de las principales medidas de prevención.

Los síntomas de la triquinosis pueden comenzar a manifestarse aproximadamente a partir del quinto día después de haber consumido carne contaminada. Entre los signos más frecuentes aparecen fiebre, dolores musculares, hinchazón de los párpados y trastornos gastrointestinales, como diarrea, vómitos y dolor abdominal.

La intensidad de los síntomas puede variar de acuerdo con la cantidad de carne contaminada que haya sido ingerida. Ante cualquiera de estas manifestaciones, Salud recomendó acudir al centro sanitario más cercano para recibir atención médica.

Quienes necesiten realizar consultas también pueden comunicarse con la División Epidemiología, Sección Zoonosis, ubicada en el tercer piso del Centro Cívico, a los teléfonos 4305516 y 4305517.