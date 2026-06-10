La trombosis venosa profunda puede desarrollarse de manera silenciosa y convertirse en una amenaza para la salud si no se detecta a tiempo. Aunque en muchos casos provoca síntomas evidentes, otras veces pasa desapercibida hasta que genera complicaciones potencialmente graves. Por eso, conocer sus señales de alerta y los factores de riesgo resulta fundamental para actuar de forma temprana.

En una entrevista brindada al programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV a través de la señal 19.2 de la TDA, Kick y YouTube, la doctora Mariana Vila, flebóloga, explicó en qué consiste esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y qué medidas pueden ayudar a prevenirla.

“La trombosis venosa profunda puede ser algo silencioso, algo que se detecta como un hallazgo en algún examen físico o método complementario de diagnóstico, aunque muchas veces genera la sintomatología típica”, señaló la especialista.

La enfermedad se produce cuando se forma un coágulo o trombo dentro de una vena profunda. Habitualmente afecta a los miembros inferiores, aunque también puede presentarse en los brazos. El principal riesgo aparece cuando una parte de ese coágulo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hacia los pulmones.

“Puede desprenderse alguna parte del coágulo y llegar inclusive a los pulmones, que es la complicación más temida de este cuadro clínico, la embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar”, advirtió Vila.

Síntomas que requieren atención inmediata

Uno de los aspectos más importantes es reconocer las manifestaciones que pueden indicar la presencia de una trombosis. Según explicó la médica, los síntomas suelen aparecer en una sola pierna y no deben ser ignorados.

La hinchazón repentina, el dolor en la pantorrilla, la dificultad para caminar, el aumento de la temperatura local y el enrojecimiento de la piel son algunas de las señales más frecuentes.

“Si un paciente presenta edema en una de las piernas, cambia la coloración de la piel, nota que está caliente, que duele y que le cuesta caminar, tiene que prestar atención porque puede ser una alarma de que algo está pasando”, explicó.

La especialista remarcó que la consulta médica debe realizarse de inmediato. Cuanto antes se diagnostique el cuadro, mayores serán las posibilidades de evitar complicaciones severas.

Entre ellas, la más grave es el tromboembolismo pulmonar. “Puede provocar falta de aire repentina, dolor en el pecho e inclusive la muerte súbita. Por eso es muy importante conocer los factores de riesgo y los síntomas”, sostuvo.

Cómo reducir el riesgo de padecerla

Existen diversas situaciones que favorecen la aparición de una trombosis venosa profunda. Entre ellas se encuentran el embarazo, el puerperio, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y los viajes prolongados de más de diez horas.

También pueden presentar mayor riesgo las personas que permanecen mucho tiempo sentadas por cuestiones laborales o quienes atraviesan períodos de reposo prolongado luego de una cirugía.

Para confirmar el diagnóstico, el estudio de elección es el ecodoppler venoso de miembros inferiores, que permite visualizar el estado de las venas y detectar la presencia de trombos.

Una vez diagnosticada, la enfermedad requiere tratamiento médico. Este suele incluir analgésicos, medidas de compresión y anticoagulantes para evitar que el coágulo aumente de tamaño o que se formen nuevos trombos.

Respecto de la prevención, Vila destacó la importancia de adoptar hábitos saludables. “Buena hidratación, actividad física, evitar el sedentarismo y conocer los factores de riesgo son medidas fundamentales”, afirmó.

Salir a caminar, andar en bicicleta, mantener las piernas en movimiento durante viajes largos y seguir las indicaciones médicas después de una cirugía son acciones simples que pueden marcar una gran diferencia.