El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que un eventual conflicto armado entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial”. El mandatario afirmó además que podría intervenir si alguno de los dos países solicitara su ayuda.

Las declaraciones fueron realizadas durante su gira por Dublín, donde Trump respondió preguntas de periodistas sobre la histórica disputa territorial.

“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”, afirmó el presidente estadounidense.

La disputa por las islas

Trump sostuvo que Argentina y Reino Unido actualmente están “enfadados” entre sí. También recordó su postura sobre el origen de la disputa y afirmó que los británicos “entraron y se apoderaron” de las Islas.

El mandatario estadounidense, sin embargo, puso en duda que Reino Unido estuviera dispuesto actualmente a repetir una operación de ese tipo.

Sus declaraciones se producen pocos días después de que el presidente argentino Javier Milei anunciara nuevas medidas relacionadas con el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El reclamo argentino

El Gobierno argentino anunció una batería de medidas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en el archipiélago. Entre ellas, Milei impulsó una reforma legislativa para endurecer las sanciones contra empresas nacionales y extranjeras que participen de esas actividades.

Además, la Cancillería recibió instrucciones para avanzar con nuevas denuncias relacionadas con la explotación petrolera en las islas.

Según TN, el Gobierno argentino inició procesos sancionatorios contra 60 personas y empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas y también impulsó una denuncia penal contra compañías que operan con licencias que Argentina considera ilegítimas.