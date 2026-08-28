El gobierno de Donald Trump habilitó un nuevo cupo temporal para importar 300.000 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos bajo condiciones arancelarias preferenciales. Sin embargo, Argentina quedó afuera de la ampliación y sus frigoríficos no podrán aprovechar este nuevo volumen.

La medida comenzará a regir el 1° de septiembre y busca incrementar la oferta de carne en el mercado estadounidense para contener los precios que pagan los consumidores. El contingente adicional se distribuirá durante tres meses, con hasta 100.000 toneladas mensuales.

¿Por qué Argentina quedó afuera?

Según la información difundida por el Consejo de Importación de Carne de América (MICA), las 300.000 toneladas fueron incorporadas al contingente denominado “Otros países o áreas”.

Dentro de ese esquema aparecen como principales beneficiados Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y Países Bajos. En cambio, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Reino Unido no pueden acceder porque ya cuentan con contingentes individuales dentro del régimen arancelario estadounidense.

De esta manera, la exclusión argentina no implica el cierre del mercado estadounidense para la carne nacional. El país continuará exportando mediante los cupos preferenciales que ya tiene asignados.

El objetivo de Trump

La decisión de la Casa Blanca responde a la situación que atraviesa la ganadería estadounidense. De acuerdo con la administración de Trump, el stock de ganado se encuentra en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas.

A ese escenario se sumaron la sequía, los incendios forestales y las restricciones al ingreso de ganado en pie proveniente de México por cuestiones sanitarias. El Departamento de Agricultura estadounidense proyecta, además, una caída cercana al 4% en la producción de carne vacuna durante 2026.

Ante este panorama, Estados Unidos decidió recurrir a las importaciones para reforzar la oferta. Las nuevas toneladas estarán destinadas principalmente a cortes magros utilizados en la elaboración de carne molida.

La medida llega en un momento de fuerte crecimiento de las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos. Entre enero y julio de 2026, Argentina envió 67.118 toneladas de carne vacuna a ese destino, frente a las 22.183 toneladas registradas durante el mismo período de 2025, lo que significó un incremento superior al 200%.

Pese a quedar afuera de esta ampliación extraordinaria, Argentina mantendrá su acceso preferencial al mercado estadounidense a través de los contingentes que ya tiene asignados, mientras que Brasil aparece como uno de los principales beneficiados por las nuevas 300.000 toneladas.